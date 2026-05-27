Δήμητρα Παπαδοπούλου για το πτυχίο στα 63 της: Ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφοιτώ, το αποφάσισα όταν άκουσα ότι διαγραφούν τους αιώνιους φοιτητές
Στη Δανάη Λουκάκη χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ γιατί με ώθησε, πρόσθεσε η ηθοποιός
Πτυχίο στα 63 της πήρε η Δήμητρα Παπαδοπούλου και δήλωσε πως ο πατέρας της ήθελε πολύ να τη δει να αποφοιτά, ενώ εξήγησε πως το πήρε απόφαση όταν άκουσε ότι διαγράφονταν οι αιώνιοι φοιτητές.
Η ηθοποιός ανέφερε στην εκπομπή «Buogiorno» την Τετάρτη 27 Μαΐου πως η Δανάη Λουκάκη την ώθησε επίσης να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Ελληνική και στην Αγγική Φιλολογία: «Πήρα το πτυχίο μου και στην Ελληνική και στην Αγγλική Φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα το έχω στο χέρι. Νιώθω καλά. Δεν το περίμενα κι εγώ να γίνει. Το πήρα απόφαση και έγινε. Είχα αφήσει τρία μαθήματα και όταν άκουσα ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές είπα ότι δεν έχω πια περιθώρια. Συναντήθηκα με τη Δανάη Λουκάκη, που της χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, την ηθοποιό και φίλη, η οποία μου είπε "τελείωνε, πήγαινε να το πάρεις" και έτσι με ώθησε», είπε.
Για την ανάρτηση που έκανε ανακοινώνοντας το ευχάριστο νέο, όπου έγραψε «Μπαμπά, πήρα πτυχίο», δήλωσε στη συνέχεια: «Ο μπαμπάς μου ήθελε πολύ να με δει να αποφοιτώ, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί υπήρχε εκκρεμότητα μεγάλη από εκεί και την έκλεισα. Αν υπάρχει ψυχή είναι χαρούμενη. Αν δεν υπάρχει είμαι εγώ χαρούμενη».
Όσον αφορά στα σχέδιά της μετά την αποφοίτησή της, η Δήμητρα Παπαδοπούλου ανέφερε πως δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τη διδασκαλία: «Δεν θα με δείτε να γίνομαι καθηγήτρια. Το πολύ πολύ να ασχοληθώ με κανένα μάθημα στην ψυχολογία στο Καποδιστριακό, αν μου μείνει καιρός να δώσω εκεί πέρα, να δω, γιατί μ’ ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι», είπε.
Η ανάρτηση της Δήμητρας Παπαδοπούλου από την αποφοίτησή τηςΗ ηθοποιός αποκάλυψε πως πήρε πτυχίο την Τρίτη 26 Μαΐου δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φορώντας τήβεννο και κρατώντας λουλούδια καθώς και το πτυχίο στα χέρια της.
