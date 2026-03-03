Η Κέιλι Κουόκο θέλει να υποδυθεί την Ντόλι Πάρτον σε βιογραφική ταινία
Η Κέιλι Κουόκο θέλει να υποδυθεί την Ντόλι Πάρτον σε βιογραφική ταινία
Είμαι ερωτευμένη μαζί της, ακούω μόνο τα πιο όμορφα πράγματα για το πρόσωπό της, σχολίασε η ηθοποιός
Την επιθυμία της να υποδυθεί την Ντόλι Πάρτον σε μια ενδεχόμενη βιογραφική ταινία για το είδωλο της κάντρι μουσικής, εξέφρασε η Κέιλι Κουόκο.
Η ηθοποιός, που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις σειρές «The Big Bang Theory» και «The Flight Attendant», εμφανίστηκε στο «Vanished» του MGM+ στο πλευρό του Σαμ Κλάφλιν. Κατά τη διάρκεια κοινής τους συνέντευξης, οι δύο ηθοποιοί ρωτήθηκαν αν υπάρχει κάποιος αστέρας της μουσικής που θα ήθελαν να υποδυθούν σε μια πιθανή βιογραφική μεταφορά.
Όταν ο Σαμ Κλάφλιν πρότεινε στην Κέιλι Κουόκο να αναλάβει τον ρόλο της Ντόλι Πάρτον, η ηθοποιός απάντησε εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό της: «Α, ναι! Είναι εξαιρετική ιδέα. Είμαι ερωτευμένη μαζί της, ακούω μόνο τα πιο όμορφα πράγματα για εκείνη».
Στη συνέχεια, εξηγώντας τι ξεχωρίζει από τη ζωή της Πάρτον, ανέφερε: «Ξέρετε τι μου αρέσει σε εκείνη; Ζούσαν με τον σύζυγό σε ξεχωριστά σπίτια. Ξέρω ότι έχει πεθάνει, αλλά πάντα μιλούσε γι' αυτό, ήταν μαζί για πάντα και εγώ σκεφτόμουν: "Έτσι γίνεται". Απλώς ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Αυτό είναι υπέροχο». Η Κουόκο πρόσθεσε επίσης, ότι θα μπορούσε να υποδυθεί τη Νάνσι Σινάτρα, αλλά και τη Ντέμπι Χάρι από τους Blondie.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός, που έχει γίνει ευρύτερα γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις σειρές «The Big Bang Theory» και «The Flight Attendant», εμφανίστηκε στο «Vanished» του MGM+ στο πλευρό του Σαμ Κλάφλιν. Κατά τη διάρκεια κοινής τους συνέντευξης, οι δύο ηθοποιοί ρωτήθηκαν αν υπάρχει κάποιος αστέρας της μουσικής που θα ήθελαν να υποδυθούν σε μια πιθανή βιογραφική μεταφορά.
Όταν ο Σαμ Κλάφλιν πρότεινε στην Κέιλι Κουόκο να αναλάβει τον ρόλο της Ντόλι Πάρτον, η ηθοποιός απάντησε εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τον θαυμασμό της: «Α, ναι! Είναι εξαιρετική ιδέα. Είμαι ερωτευμένη μαζί της, ακούω μόνο τα πιο όμορφα πράγματα για εκείνη».
Στη συνέχεια, εξηγώντας τι ξεχωρίζει από τη ζωή της Πάρτον, ανέφερε: «Ξέρετε τι μου αρέσει σε εκείνη; Ζούσαν με τον σύζυγό σε ξεχωριστά σπίτια. Ξέρω ότι έχει πεθάνει, αλλά πάντα μιλούσε γι' αυτό, ήταν μαζί για πάντα και εγώ σκεφτόμουν: "Έτσι γίνεται". Απλώς ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Αυτό είναι υπέροχο». Η Κουόκο πρόσθεσε επίσης, ότι θα μπορούσε να υποδυθεί τη Νάνσι Σινάτρα, αλλά και τη Ντέμπι Χάρι από τους Blondie.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα