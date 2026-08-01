ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο με πλήρη απορρόφηση της αύξησης πάνω από 18% στη χονδρική

Σε πλήρη απορρόφησηστη χονδρική προχώρησε η ΔΕΗ διατηρώντας αμετάβλητες τις τιμές του πράσινου κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν οικιακού τιμολογίου για τον Αύγουστο στα 0,138 Euro/kWh, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.ήταν πάνω από 18% καθώς η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 109,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.«Η ΔΕΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. Σε μια περίοδο που η σταθερότητα είναι το ζητούμενο, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ο αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος της χώρας, θέτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών στο επίκεντρο των αποφάσεών της», αναφέρει η επιχείρηση.Σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν σήμερα:Και στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει αμετάβλητη στα 0,123 Euro/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές.Τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής:Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 Euro/kWh και 0,142 Euro/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης.Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141 Euro/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129 Euro/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh, με διάρκεια 18 μηνών.Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση 0,145 Euro/kWh και 0,105 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης χρέωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ που καλύπτει τις χρεώσεις προμήθειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, με εκκαθάριση ανά εξάμηνο.Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.Τέλος, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all για τον Αύγουστο διαμορφώνεται στα 0,154 Euro/kWh. Με τη μέση τιμή του προϊόντος να διαμορφώνεται στα 0,136 Euro/kWh για το τρέχον έτος, το κίτρινο τιμολόγιο της ΔΕΗ παραμένει μια εξαιρετικά ελκυστική εναλλακτική για τους καταναλωτές, αναφέρει η επιχείρηση.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ