Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έκαιγε κοντά σε σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πυλαία Θεσσαλονίκη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έκαιγε κοντά σε σπίτια

Νωρίτερα είχε ηχήσει το 112 για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο - Στην επιχείρηση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες, εθελοντές, επτά εναέρια μέσα και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έκαιγε κοντά σε σπίτια
Στράτος Λούβαρης
UPD: 22 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, μετά την μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Οι κάτοικοι έλαβαν και μήνυμα από το 112 το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας, να απομακρυνθούν προς Πυλαία.


Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:50.



Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κλείσιμο


Σημαντική βοήθεια παρείχαν και οι κάτοικοι της περιοχής που με κάθε μέσο που είχαν στη διάθεσή τους, προσπάθησαν να περιορίσουν τις φλόγες.






Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς υπήρχαν και διάσπαρτες κατοικίες.



Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στις 16:58, εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Λίγο αργότερα εστάλη και νέο μήνυμα από το 112 που ενημερώνει για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έκαιγε κοντά σε σπίτια


Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έκαιγε κοντά σε σπίτια
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έκαιγε κοντά σε σπίτια


Πηγή φωτογραφιών: protothema.gr/ FB,Πυρκαγιά Ενημέρωση
Στράτος Λούβαρης
UPD: 22 ΣΧΟΛΙΑ

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