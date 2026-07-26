Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, έκαιγε κοντά σε σπίτια

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς υπήρχαν και διάσπαρτες κατοικίες.Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στις 16:58, εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Λίγο αργότερα εστάλη και νέο μήνυμα από το 112 που ενημερώνει για εκκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο.Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.Πηγή φωτογραφιών: protothema.gr/ FB,Πυρκαγιά Ενημέρωση