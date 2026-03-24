Η Σιένα Μίλερ εξήγησε πως αντιμετώπισε την κριτική που δέχτηκε για τις δύο εγκυμοσύνες της μετά τα 40
Το να είσαι έγκυος στα 40 είναι το καλύτερο, δήλωσε η ηθοποιός
Τον τρόπο που αντιμετώπισε την κριτική που δέχτηκε για τις δύο εγκυμοσύνες της μετά τα 40 της χρόνια εξήγησε η Σιένα Μίλερ, σημειώνοντας πως σε αυτή την ηλικία δεν την ενδιέφερε πια τι σκέφτεται ο κόσμος.
Η 44χρονη ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό Glamour για την τρίτη εγκυμοσύνη της, περιγράφοντας την εμπειρία ως πιο ισορροπημένη σε σχέση με το παρελθόν. «Το να είσαι έγκυος στα 40 είναι το καλύτερο», είπε και πρόσθεσε: «Έχοντας κάνει παιδί στα 29, μετά στα 42 και τώρα στα 44, είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν έχεις τη σύγκρουση να νιώθεις διασκορπισμένη και ότι θέλεις να κάνεις το ένα ή το άλλο».
«Όταν φτάνεις τα 40, λες “ξέρω περίπου ποια είμαι. Δεν με νοιάζει πραγματικά τι σκέφτεται ο καθένας”. Είμαι ένας πολύ πιο γειωμένος άνθρωπος», τόνισε επίσης για τα σχόλια που δέχτηκε.
Η Μίλερ περιέγραψε και τον τρόπο ζωής της σήμερα: «Αν είμαι στο κρεβάτι στις 9 το βράδυ με ένα βιβλίο, είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Και τώρα έχω και τη δικαιολογία να το κάνω. Η ζωή είναι σε μια πιο γειωμένη φάση. Νομίζω ότι τα 30 είναι χάος. Λες “θέλω να ηρεμήσω, θέλω παιδιά”».
Η ηθοποιός απέκτησε το πρώτο της παιδί, μία κόρη, το 2012 με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στάριτζ. Η δεύτερη κόρη της, την οποία απέκτησε με τον νυν σύντροφό της Όλι Γκριν, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2024, ενώ τώρα περιμένει το τρίτο της παιδί. Όπως έχει εξομολογηθεί, είχε προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων στα τέλη της δεκαετίας των 30 της, τα οποία δεν χρησιμοποίησε μέχρι την τρίτη εγκυμοσύνη της.
The British actor and style icon gets real about aging and being pregnant in her 40s. https://t.co/np0I2Pg9z1— Glamour (@glamourmag) March 23, 2026
