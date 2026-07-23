Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο
Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν εργαζόμενο της τράπεζας - Το θύμα κατάφερε να βγει από το κτίριο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο
Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός που εισέβαλε οπλισμένος σε υποκατάστημα τράπεζας και κρατούσε ομήρους υπαλλήλους στην πόλη Ρέγκεσμπουργκ της Βαυαρίας, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό.
Πρόκειται για υπάλληλο της τράπεζας που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου και διακομίστηκε, επιβεβαίωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με τη BILD, η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα σε υποκατάστημα τράπεζας στο δυτικό τμήμα της πόλης.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν εργαζόμενο της τράπεζας. Το θύμα κατάφερε να βγει από το κτίριο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο.
Σε βάρος του συλληφθέντα διεξάγεται πλέον έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ληστείας.
Δείτε βίντεο
Για ώρες η περιοχή γύρω από την οδό Στρόμερ είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν άνδρες της ειδικής μονάδας SEK, ελικόπτερο, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ασθενοφόρα και διαπραγματευτές.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια δύο άτομα από το κτίριο.
Οι αστυνομικοί επιχείρησαν επανειλημμένα να έρθουν σε επαφή με τον δράστη, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να συλληφθεί.
Πρόκειται για υπάλληλο της τράπεζας που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου και διακομίστηκε, επιβεβαίωσε η αστυνομία.
Σύμφωνα με τη BILD, η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα σε υποκατάστημα τράπεζας στο δυτικό τμήμα της πόλης.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν εργαζόμενο της τράπεζας. Το θύμα κατάφερε να βγει από το κτίριο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο.
Σε βάρος του συλληφθέντα διεξάγεται πλέον έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ληστείας.
Δείτε βίντεο
Nach einem Messerangriff in einer Bank in #Regensburg läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Eine Mann wurde getötet. Was über die Lage vor Ort bekannt ist.https://t.co/oCCv55mz6J pic.twitter.com/8pCeUUWt6D— BR24 (@BR24) July 23, 2026
Για ώρες η περιοχή γύρω από την οδό Στρόμερ είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν άνδρες της ειδικής μονάδας SEK, ελικόπτερο, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ασθενοφόρα και διαπραγματευτές.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια δύο άτομα από το κτίριο.
Οι αστυνομικοί επιχείρησαν επανειλημμένα να έρθουν σε επαφή με τον δράστη, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να συλληφθεί.
Einsatz in #Regensburg beendet: Spezialkräfte nehmen mutmaßlichen Messerangreifer nach Banküberfall in der Stromerstraße fest.— Der Prophet (@AldousHuxIey) July 23, 2026
Ein Bankmitarbeiter erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
Zwei Personen wurden unverletzt aus der Filiale befreit. Ermittlungen laufen. pic.twitter.com/qdnaWqjrmL
Τα κίνητρα του 20χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε διατυπώσει κανένα αίτημα κατά τη διάρκεια της ομηρίας.
Άγνωστο το κίνητρο
Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της αιματηρής επίθεσης συνεχίζονται.
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