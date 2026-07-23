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Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Τράπεζα Ομηρία Βαυαρία

Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν εργαζόμενο της τράπεζας - Το θύμα κατάφερε να βγει από το κτίριο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο

Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός που εισέβαλε οπλισμένος σε  υποκατάστημα τράπεζας και κρατούσε ομήρους υπαλλήλους στην πόλη Ρέγκεσμπουργκ της Βαυαρίας, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό.

Πρόκειται για υπάλληλο της τράπεζας που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού και υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου και διακομίστηκε, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τη BILD, η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα σε υποκατάστημα τράπεζας στο δυτικό τμήμα της πόλης.


Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο


Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν εργαζόμενο της τράπεζας. Το θύμα κατάφερε να βγει από το κτίριο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του συλληφθέντα διεξάγεται πλέον έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ληστείας.

Δείτε βίντεο

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Για ώρες η περιοχή γύρω από την οδό Στρόμερ είχε αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν άνδρες της ειδικής μονάδας SEK, ελικόπτερο, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ασθενοφόρα και διαπραγματευτές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια δύο άτομα από το κτίριο.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν επανειλημμένα να έρθουν σε επαφή με τον δράστη, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να συλληφθεί.


Άγνωστο το κίνητρο

Τα κίνητρα του 20χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε διατυπώσει κανένα αίτημα κατά τη διάρκεια της ομηρίας.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της αιματηρής επίθεσης συνεχίζονται.
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