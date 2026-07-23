Συνελήφθη ένας 20χρονος Γερμανός για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία με έναν νεκρό, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν εργαζόμενο της τράπεζας - Το θύμα κατάφερε να βγει από το κτίριο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο