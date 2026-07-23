Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Daphne Lawrence
«Είμαι το urban παιδί που κάνει λίγο απ’ όλα»
Aπο το «Voice» και τις διάσημες συνεργασίες στο πρώτο της άλμπουμ: το κορίτσι πίσω από τις επιτυχίες
Βανέσσα Αδαμοπούλου
«Μεγαλώνοντας αποκτάμε το πρόσωπο που μας αξίζει»
Αντισυμβατική και πολυτάλαντη, πρωταγωνιστεί στο νοσταλγικό αλλά τόσο σύγχρονα δοσμένο μουσικοθεατρικό «MANOLIS» που γλυκαίνει τις καλοκαιρινές βραδιές στο Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Odyssey queens
Οι γυναίκες ξαναγράφουν το ομηρικό έπος
Οι σούπερ σταρ που κλέβουν την παράσταση από τους άνδρες της πολυσυζητημένης ταινίας του Νόλαν αποκαλύπτουν τις δυσκολίες πίσω από κάθε ρόλο
Μάσιμο Καντίνι Παρίνι
Ντύνοντας τη «Maria»
Ο Ιταλός ενδυματολόγος αποκαλύπτει πώς μεταμόρφωσε την Αντζελίνα Τζολί σε Κάλλας με τα κοστούμια που τώρα εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη
Ακόμα:
Αχιλλέας Τσάλτας
Ο παγκόσμιος Ελληνας του Πολιτισμού
Μαρία Διακοπαναγιώτου
«Εχει κόστος να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά τώρα είμαι φανταστικά»
Βασιλική Καραγιάννη
«Η Τέχνη είναι κάθαρση της ψυχής όταν αγγίζει τον θεατή»
Μόδα
Suimwear για αυτοπεποίθηση στην παραλία
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα