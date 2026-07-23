Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο
Σε βίντεο διακρίνονταν τεράστιοι βράχοι να πέφτουν πάνω σε σπίτια την ώρα που άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν
Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αυξήθηκε από οκτώ σε 11, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη περίπου 50 ανθρώπων.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα) και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων.
Την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε κτίρια και οχήματα. Σε βίντεο που είχε μεταδώσει η κινεζική τηλεόραση, διακρίνονταν τεράστιοι βράχοι να πέφτουν πάνω σε σπίτια την ώρα που άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης υψωνόταν πίσω τους.
Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη περίπου 50 ανθρώπων.
Η κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα) και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων.
7月22日，重庆山体垮塌事故第五天，最大体积的巨石完成爆破。自17日起，已近5天未公布最新获救人员情况。网友反映，关于最新事故现场的视频难以流出，并遭限流、删除。 https://t.co/9nhjET1e9e pic.twitter.com/hF8a40WeGK— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) July 22, 2026
Την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε κτίρια και οχήματα. Σε βίντεο που είχε μεταδώσει η κινεζική τηλεόραση, διακρίνονταν τεράστιοι βράχοι να πέφτουν πάνω σε σπίτια την ώρα που άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης υψωνόταν πίσω τους.
【重庆彭水山体崩塌第四天爆破巨石， 下面至少压了一辆满载19人的客车】彭水崩塌事故的第四天，也就是7月20日，现场最重达万吨以上的巨石才开始爆破。据说巨石下方除了建筑等，还压着一辆公交车，只有完成爆破，救援人员才能继续向纵深推进。但此时黄金救援期早已过去，失联人员生还希望已经十分渺茫。… https://t.co/uXx0rffAtK pic.twitter.com/ZByluS4JQI— 王局拍案 (@wangjupaian) July 21, 2026
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