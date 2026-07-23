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Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Κατολίσθηση

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο

Σε βίντεο διακρίνονταν τεράστιοι βράχοι να πέφτουν πάνω σε σπίτια την ώρα που άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο
Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αυξήθηκε από οκτώ σε 11, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη περίπου 50 ανθρώπων.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα) και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων.



Την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε κτίρια και οχήματα. Σε βίντεο που είχε μεταδώσει η κινεζική τηλεόραση, διακρίνονταν τεράστιοι βράχοι να πέφτουν πάνω σε σπίτια την ώρα που άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης υψωνόταν πίσω τους.

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