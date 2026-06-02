Η Έλενα Τσαγκρινού επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: Το «καίγομαι» τα λέει όλα
Η τραγουδίστρια απάντησε και για την ανάρτηση που έκανε με την πρώην του παρουσιαστή - «Η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα», είπε
Τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα επιβεβαίωσε η Έλενα Τσαγκρινού, δηλώνοντας πως το τραγούδι της με τίτλο «Καίγομαι» τα λέει όλα.
Η τραγουδίστρια, η οποία πριν από μερικούς μήνες ανακοίνωσε τον χωρισμό της με τον Dj Stephan, έδωσε συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» την Τρίτη 2 Ιουνίου και δημοσιογράφος της εκπομπής της είπε: «Μπαίνοντας στη Βικιπαίδεια, στο κομμάτι της προσωπικής ζωής γράφει ότι από το 2026 είσαι σε σχέση με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και παρουσιαστή Λάμπρο Κωνσταντάρα».
Η ίδια, λοιπόν, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για εκείνον, επισημαίνοντας αρχικά: «Ο Λάμπρος δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πολλά άλλα», ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι ερωτευμένη, δήλωσε: «Το τραγούδι μου νομίζω τα λέει όλα γι' αυτό», αναφερόμενη στο «Καίγομαι» που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Στη συνέχεια, η Έλενα Τσαγκρινού αναφέρθηκε σε μία ανάρτηση που είχε κάνει με την Έλενα Κώνστα, πρώην σύντροφο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, την οποία πλέον έχει σβήσει: «Συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που συνεργάζονται... Η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα. Είναι επαγγελματική σχέση. Ο λόγος που ανέβηκε και αυτό το βίντεο είναι γιατί πραγματικά δεν τίθεται κανένα θέμα», τόνισε.
Κλείνοντας, όταν η τραγουδίστρια ρωτήθηκε εάν με τον σύντροφό της έχουν αποφασίσει να κάνουν κοινές διακοπές το καλοκαίρι, απάντησε: «Όπως βλέπετε είναι στην επιφάνεια, δεν κρύβουμε κάτι, οπότε ό,τι είναι θα το δείτε».
