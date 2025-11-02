Η Τζέσικα Σίμπσον γιορτάζει τα 8 χρόνια νηφαλιότητάς της: Επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο
Το αλκοόλ είχε μπλοκάρει τα όνειρά μου, εξομολογήθηκε η 45χρονη τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram
Τα οκτώ χρόνια νηφαλιότητάς της γιόρτασε η Τζέσικα Σίμπσον και θέλησε να μοιραστεί μερικές σκέψεις μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η 45χρονη τραγουδίστρια θυμήθηκε τη στιγμή που πήρε την απόφαση να κρατήσει το αλκοόλ και τις αυτοκαταστροφικές της πτυχές μακριά από τη ζωή της. Ζώντας πλέον «καθαρή» πορεύεται με άξονα την πίστη και όχι τον φόβο.
Πιο αναλυτικά, έγραψε στην ανάρτησή της: «Πριν από 8 χρόνια, έκανα την επιλογή να αντιμετωπίσω, να ομολογήσω και να αφήσω πίσω τα αυτοκαταστροφικά κομμάτια της ζωής μου που εγώ η ίδια επέλεγα. Αυτή η απόφαση μου επέτρεψε να ζήσω πραγματικά, επιδιώκοντας τον σκοπό του Θεού για τη ζωή μου. Το αλκοόλ σιώπησε τη διαίσθησή μου και μπλόκαρε τα όνειρά μου. Σήμερα είμαι καθαρή. Σήμερα καθοδηγούμαι από την πίστη. Ο φόβος και η πίστη είναι συναισθήματα που νιώθουμε χωρίς πάντα να μπορούμε να τα δούμε. Είμαι τόσο χαρούμενη που επέλεξα την πίστη αντί για τον φόβο. Δεν ήταν στη μάχη που βρήκα τη δύναμή μου, αλλά στην παράδοση».
