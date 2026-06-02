Η συγκινητική ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τα 15 χρόνια από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη: «Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Κονοτούλη , που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2022, προχώρησε η Δέσποινα Μοιραράκη Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο τους στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι, η Δέσποινα Μοιραράκη γράφει «σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!! Τη στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: "Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!"».Όπως αποκαλύπτει, μάλιστα, 24 ημέρες πριν τον θάνατό του πήγε τον Γιάννη Κοντούλη στο ίδιο εκκλησάκι «και μετά στην Ιθάκη. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε... Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω...».«Και όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος! Ίσως όνειρο... κάθε γυναίκας! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ' αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!» καταλήγει η Δέσποινα Μοιραράκη1/6/2011 - 1/6/2026Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!!Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: «Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!»Έζησα ένα όνειρο…Κ όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα.Ένας παραμυθένιος γάμος!!!

