Η συγκινητική ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τα 15 χρόνια από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη: «Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα»
GALA
Δέσποινα Μοιραράκη Γιάννης Κοντούλης Γάμος

Η συγκινητική ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τα 15 χρόνια από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη: «Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα»

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο τους στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι, η Δέσποινα Μοιραράκη γράφει «σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!!»

Η συγκινητική ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τα 15 χρόνια από τον γάμο της με τον Γιάννη Κοντούλη: «Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την ημέρα του γάμου της με τον Γιάννη Κονοτούλη, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2022, προχώρησε η Δέσποινα Μοιραράκη.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο τους στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι, η Δέσποινα Μοιραράκη γράφει «σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!! Τη στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: "Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!"».

Όπως αποκαλύπτει, μάλιστα, 24 ημέρες πριν τον θάνατό του πήγε τον Γιάννη Κοντούλη στο ίδιο εκκλησάκι «και μετά στην Ιθάκη. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε... Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω...».

«Και όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος! Ίσως όνειρο... κάθε γυναίκας! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ' αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!» καταλήγει η Δέσποινα Μοιραράκη


Όλη η ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

1/6/2011 - 1/6/2026

Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!!

Κλείσιμο
Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: «Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!»

Έζησα ένα όνειρο…

Κ όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα.
Ένας παραμυθένιος γάμος!!!

Ίσως όνειρο... κάθε γυναίκας!

Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω…

Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα.

Και έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη.
Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε…
Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω…

Χάρη σε Εσένα!

Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ' αυτό το όνειρο της 1/6/2011

Σε ευχαριστώ άγγελε μου !
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης