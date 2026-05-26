Μέμος Μπεγνής: Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα, μέχρι σήμερα είμαι με χρέη
Μέμος Μπεγνής: Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα, μέχρι σήμερα είμαι με χρέη
Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει, δεν το έχω το επιχειρείν, δήλωσε ο ηθοποιός
Σε μια αποτυχημένη επιχειρηματική κίνηση που του άφησε χρέη αναφέρθηκε ο Μέμος Μπεγνής, εξηγώντας πως η απόπειρα μίας επένδυσης δεν είχε την επιθυμητή έκβαση.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως στο παρελθόν αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα που είχε αποκομίσει από τη δουλειά του στην υποκριτική, ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε. Όπως είπε: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο, και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη. Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει, και είναι πολλά. Δεν το έχω εγώ το επιχειρείν. Δεν ήξερα να διαχειρίζομαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα ξεμπερδέψω πιστεύω, κοντά είμαι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην επαγγελματική του διαδρομή, τονίζοντας ότι, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, δεν έμεινε ποτέ χωρίς εργασία: «Δεν έφτασα στο σημείο να πρέπει να κάνω κάτι άλλο, ακόμα και στην κρίση δεν έμεινα ποτέ εκτός δουλειάς. Έκανα άλλη δουλειά πριν κάνω θέατρο. Στο Ναυτικό μπήκα ως υπαξιωματικός, έχω δουλέψει ως σερβιτόρος. Νομίζω ότι έχω υπάρξει τυχερός και εγώ και όλοι της γενιάς μου, γιατί ζήσαμε τα πολύ καλά χρόνια της τηλεόρασης. Και ως δημοσιότητα και ως κασέ».
Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε επίσης και για την προσωπική του ζωή, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις σχέσεις και τον έρωτα: «Στα προσωπικά μου είμαι χάλια μαύρα. Αν νιώσω κάτι θα στο πω, δεν κρατάω τίποτα μέσα μου. Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Εγώ αν ερωτευτώ τα δίνω όλα, πάρε τα πάντα. Έτσι είναι ο έρωτας. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθη, ο έρωτας δεν είναι λογική».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως στο παρελθόν αποφάσισε να επενδύσει τα χρήματα που είχε αποκομίσει από τη δουλειά του στην υποκριτική, ωστόσο η προσπάθεια αυτή δεν είχε την εξέλιξη που περίμενε. Όπως είπε: «Έκανα μία επένδυση και καταστράφηκα. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο, και μέχρι σήμερα είμαι με χρέη. Ακόμα δεν έχω ξεμπλέξει, και είναι πολλά. Δεν το έχω εγώ το επιχειρείν. Δεν ήξερα να διαχειρίζομαι κάτι τέτοιο. Εντάξει, θα ξεμπερδέψω πιστεύω, κοντά είμαι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην επαγγελματική του διαδρομή, τονίζοντας ότι, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, δεν έμεινε ποτέ χωρίς εργασία: «Δεν έφτασα στο σημείο να πρέπει να κάνω κάτι άλλο, ακόμα και στην κρίση δεν έμεινα ποτέ εκτός δουλειάς. Έκανα άλλη δουλειά πριν κάνω θέατρο. Στο Ναυτικό μπήκα ως υπαξιωματικός, έχω δουλέψει ως σερβιτόρος. Νομίζω ότι έχω υπάρξει τυχερός και εγώ και όλοι της γενιάς μου, γιατί ζήσαμε τα πολύ καλά χρόνια της τηλεόρασης. Και ως δημοσιότητα και ως κασέ».
Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε επίσης και για την προσωπική του ζωή, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις σχέσεις και τον έρωτα: «Στα προσωπικά μου είμαι χάλια μαύρα. Αν νιώσω κάτι θα στο πω, δεν κρατάω τίποτα μέσα μου. Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Εγώ αν ερωτευτώ τα δίνω όλα, πάρε τα πάντα. Έτσι είναι ο έρωτας. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθη, ο έρωτας δεν είναι λογική».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα