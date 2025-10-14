Μέμος Μπεγνής: Στα 18 μου μπήκα ως εθελοντής στο Ναυτικό για να είμαι ανεξάρτητος
Μέμος Μπεγνής: Στα 18 μου μπήκα ως εθελοντής στο Ναυτικό για να είμαι ανεξάρτητος
Το όνειρό μου ήταν να είμαι ανεξάρτητος και να μένω μόνος, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Στην αίσθηση της ανεξαρτησίας, την οποία έψαχνε από πολύ νέος μίλησε ο Μέμος Μπεγνής, αποκαλύπτοντας πως στα 18 του χρόνια μπήκε ως εθελοντής στο Ναυτικό, προκειμένου να έχει τον δικό του μισθό και να μη βασίζεται στους γονείς του. Ο ηθοποιός ανέφερε πως ανέκαθεν το όνειρό του ήταν να μην εξαρτάται από κανέναν άλλο παρά μόνο από τον εαυτό του.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Το 'Χουμε», εξήγησε πώς έφυγε από το σπίτι του και αναφέρθηκε στα τρία χρόνια που πέρασε στο Ναυτικό. «Κατάφερα να αποφύγω τα στερεότυπα. Εγώ από πολύ μικρός έφυγα από το σπίτι, γιατί ήθελα να μένω μόνος μου, να είμαι ανεξάρτητος, δεν ήθελα να μένω με γονείς. Στα 18 μου μπήκα ως εθελοντής στο Ναυτικό για να πληρώνομαι, για να είμαι ανεξάρτητος και να μη ζητάω λεφτά από τον μπαμπά και τη μαμά. Το όνειρό μου ήταν να είμαι ανεξάρτητος και να μένω μόνος. Στο Ναυτικό έμεινα για τρία χρόνια. Ο μπαμπάς μου ήταν αξιωματικός και με κατεύθυνε. Ποτέ δεν σκέφτηκα να συνεχίσω. Καλλιτέχνης ήμουν πάντα», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Τέλος, αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει σε έναν άνθρωπο το πέρασμα του χρόνου. «Κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνοντας δεν ηρεμούν, μπορεί να γίνουν και χειρότεροι. Πιστεύω ότι εγώ έχει ηρεμήσει μεγαλώνοντας και μπορεί να έχω αλλάξει κάποια πράγματα, ποτέ δεν μένει κάτι ίδιο. Δεν είναι ίδια η ζωή αυτού του ανθρώπου πριν πριν από 15 χρόνια, έχει βιώσει άλλες καταστάσεις και να έχει αλλάξει απόψεις», είπε κλείνοντας.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Το 'Χουμε», εξήγησε πώς έφυγε από το σπίτι του και αναφέρθηκε στα τρία χρόνια που πέρασε στο Ναυτικό. «Κατάφερα να αποφύγω τα στερεότυπα. Εγώ από πολύ μικρός έφυγα από το σπίτι, γιατί ήθελα να μένω μόνος μου, να είμαι ανεξάρτητος, δεν ήθελα να μένω με γονείς. Στα 18 μου μπήκα ως εθελοντής στο Ναυτικό για να πληρώνομαι, για να είμαι ανεξάρτητος και να μη ζητάω λεφτά από τον μπαμπά και τη μαμά. Το όνειρό μου ήταν να είμαι ανεξάρτητος και να μένω μόνος. Στο Ναυτικό έμεινα για τρία χρόνια. Ο μπαμπάς μου ήταν αξιωματικός και με κατεύθυνε. Ποτέ δεν σκέφτηκα να συνεχίσω. Καλλιτέχνης ήμουν πάντα», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, σχολίασε τις δηλώσεις που έχει κάνει ανά διαστήματα, τονίζοντας πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από αυτές. Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχουν κάποιες, που ίσως δεν χρειάζονταν να γίνουν δημόσια. «Δεν έχω μετανιώσει για τις δηλώσεις που κάνω γιατί ξέρω κάθε φορά η δήλωση που κάνω είμαι εγώ, είναι ο αληθινός μου εαυτός κι όχι κάτι άλλο. Δεν μετανιώνει, αλλά έχω πει ότι δε χρειαζόταν να το πω αυτό. Εγώ είμαι πάντα ξεκάθαρος στις σχέσεις μου, οπότε δεν νομίζω ότι δεσμεύω κανέναν. Μια δήλωση μου μπορεί να είχε κόστος επαγγελματικά, αλλά δεν το έχω μάθει ποτέ», εξήγησε.
Τέλος, αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει σε έναν άνθρωπο το πέρασμα του χρόνου. «Κάποιοι άνθρωποι μεγαλώνοντας δεν ηρεμούν, μπορεί να γίνουν και χειρότεροι. Πιστεύω ότι εγώ έχει ηρεμήσει μεγαλώνοντας και μπορεί να έχω αλλάξει κάποια πράγματα, ποτέ δεν μένει κάτι ίδιο. Δεν είναι ίδια η ζωή αυτού του ανθρώπου πριν πριν από 15 χρόνια, έχει βιώσει άλλες καταστάσεις και να έχει αλλάξει απόψεις», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Δείτε ποια είναι τα 10 σημεία που μπαίνουν οι πρώτες κάμερες με AI σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό
Η στιγμή που η Κατερίνα Καινούργιου πιάνει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της ενώ κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα