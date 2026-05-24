Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο The Rock σε promo video της ταινίας «Moana»

Τζόνσον

Maui

Στον ρόλο της Moana εμφανίζεται η Κάθριν Λαγκάια, ενώ ο

Ντουέιν Τζόνσον

επιστρέφει ως Μάουι, ο χαρισματικός ημίθεος της αρχικής animated ταινίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τόμας Κελ, γνωστός από το «Hamilton».

Σε promo videoΣτο χιουμοριστικό κλιπ που έχει δημοσιευτεί στα social media, ο Έλληνας σούπερ σταρ παρουσιάζεται να «υιοθετεί» τα χαρακτηριστικά τατουάζ του ήρωα Maui, που ενσαρκώνει ο «The Rock», ενώ στη συνέχεια ολοκληρώνει τη μεταμόρφωσή του φορώντας περούκα με μακριά μαλλιά, όπως ο κινηματογραφικός χαρακτήρας. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο Αντετοκούνμπο εμφανίζεται ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα, δηλώνοντας χαμογελαστός ότι είναι «».Σε δεύτερο promo απόσπασμα, οτον ενθαρρύνει να χρησιμοποιήσει το μαγικό αγκίστρι του, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό άλμα από έναν μικρό λόφο.Η υπόθεση της ταινίας παραμένει πιστή στο αυθεντικό animation, ακολουθώντας μια νεαρή κοπέλα που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι πέρα από τον ύφαλο για να σώσει τον λαό της. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι John Tui, Frankie Adams και Rena Owen, ενώ η Auliʻi Cravalho, που είχε χαρίσει τη φωνή της στη Moana στην animated εκδοχή, συμμετέχει αυτή τη φορά ως εκτελεστική παραγωγός. Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου 2026.