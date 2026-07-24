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Η ΑΑΔΕ στέλνει 32.205 νέα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα
Η ΑΑΔΕ στέλνει 32.205 νέα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα
Τα πρόστιμα είναι συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ - Με Τεχνητή Νοημοσύνη η εξέταση των ενστάσεων
Νέος γύρος διασταυρωτικών ελέγχων φέρνει στην επιφάνεια χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα, με την ΑΑΔΕ να ξεκινά την αποστολή 32.205 νέων πράξεων επιβολής προστίμων σε ιδιοκτήτες που δεν είχαν εκπληρώσει την υποχρέωση ασφάλισης των οχημάτων τους. Το συνολικό ύψος των προστίμων φτάνει τα 12,54 εκατ. ευρώ, ενώ για πρώτη φορά στη διαδικασία αξιοποιείται σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για την ταχύτερη αξιολόγηση των ενστάσεων που θα υποβληθούν.
Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι έγιναν με ημερομηνία αναφοράς την 10η Μαρτίου 2026 και αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων. Από τις 32.205 πράξεις που εκδίδονται, οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.553 νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τη συνέχεια της μεγάλης επιχείρησης ελέγχων, καθώς είχαν ήδη κοινοποιηθεί 297.561 πράξεις επιβολής προστίμων και οφειλών για παραβάσεις που αφορούσαν ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας
Η ενημέρωση των ιδιοκτητών γίνεται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί. Παράλληλα, οι πράξεις επιβολής προστίμων και τα στοιχεία κάθε οχήματος είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» μέσω του oximata.gov.gr ή του gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.
Όσοι θεωρούν ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε εσφαλμένα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την εξέταση των ενστάσεων. Για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ αξιοποιεί σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο αναλύει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε υπόθεσης, συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση, αποδίδει δείκτη εμπιστοσύνης και παρέχει αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα. Η τελική απόφαση, ωστόσο, εξακολουθεί να λαμβάνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ελεγκτές και όχι από το πληροφοριακό σύστημα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής και, όπου υπάρχουν καταχωρισμένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, και με SMS ή email. Σε περίπτωση απόρριψης γνωστοποιείται και η σχετική αιτιολογία της απόφασης.
Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι έγιναν με ημερομηνία αναφοράς την 10η Μαρτίου 2026 και αφορούν αποκλειστικά περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων. Από τις 32.205 πράξεις που εκδίδονται, οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.553 νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τη συνέχεια της μεγάλης επιχείρησης ελέγχων, καθώς είχαν ήδη κοινοποιηθεί 297.561 πράξεις επιβολής προστίμων και οφειλών για παραβάσεις που αφορούσαν ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας
Η ενημέρωση των ιδιοκτητών γίνεται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί. Παράλληλα, οι πράξεις επιβολής προστίμων και τα στοιχεία κάθε οχήματος είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» μέσω του oximata.gov.gr ή του gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.
Όσοι θεωρούν ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε εσφαλμένα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την εξέταση των ενστάσεων. Για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ αξιοποιεί σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο αναλύει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε υπόθεσης, συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση, αποδίδει δείκτη εμπιστοσύνης και παρέχει αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα. Η τελική απόφαση, ωστόσο, εξακολουθεί να λαμβάνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ελεγκτές και όχι από το πληροφοριακό σύστημα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής και, όπου υπάρχουν καταχωρισμένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, και με SMS ή email. Σε περίπτωση απόρριψης γνωστοποιείται και η σχετική αιτιολογία της απόφασης.
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