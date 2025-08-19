Η 92χρονη Τζόαν Κόλινς σκέφτεται να συμμετάσχει στη συνέχεια της ταινίας «Murder Between Friends» - Η φωτογραφία από τις διακοπές της
Η 92χρονη Τζόαν Κόλινς σκέφτεται να συμμετάσχει στη συνέχεια της ταινίας «Murder Between Friends» - Η φωτογραφία από τις διακοπές της
Η ηθοποιός είχε υποδυθεί τη Φραντσέσκα Καρλάιλ, «μια τηλεοπτική σταρ και ταυτόχρονα ιδιωτική ντετέκτιβ» στην ταινία του 1994
Στη Νότια Γαλλία περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές η Τζόαν Κόλινς συνεχίζοντας παράλληλα να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους θαυμαστές της μέσω Instagram. Η 92χρονη ηθοποιός, που διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media, ανήρτησε πρόσφατα ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο.
Σε αυτό, ποζάρει χαμογελαστή καθισμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό, το οποίο έχει συνδυάσει με τιρκουάζ κοσμήματα, ενώ την εμφάνισή της ολοκληρώνει ένα κόκκινο καπέλο. Η «Αλέξις Κόλμπι» της εμβληματικής σειράς «Δυναστεία» συνόδευσε τη φωτογραφία με μία λεζάντα, στην οποία αποκάλυψε ότι σκέφτεται τη συνέχιση της ταινίας «Murder Between Friends» του 1994, όπου είχε υποδυθεί τη Φραντσέσκα Καρλάιλ, «μια τηλεοπτική σταρ και ταυτόχρονα ιδιωτική ντετέκτιβ».
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο παραγωγός σκέφτεται να κάνει μια συνέχεια του Murder Between Friends. Έπαιζα τη Φραντσέσκα Καρλάιλ, η οποία είναι τηλεοπτική σταρ και επίσης ιδιωτική ντετέκτιβ. Εν τω μεταξύ, χαλαρώνω στη Νότια Γαλλία με 33 βαθμούς ζέστη. Σκέφτομαι την επόμενη κίνησή μου ή την επόμενη ταινία!».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε αυτό, ποζάρει χαμογελαστή καθισμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό, το οποίο έχει συνδυάσει με τιρκουάζ κοσμήματα, ενώ την εμφάνισή της ολοκληρώνει ένα κόκκινο καπέλο. Η «Αλέξις Κόλμπι» της εμβληματικής σειράς «Δυναστεία» συνόδευσε τη φωτογραφία με μία λεζάντα, στην οποία αποκάλυψε ότι σκέφτεται τη συνέχιση της ταινίας «Murder Between Friends» του 1994, όπου είχε υποδυθεί τη Φραντσέσκα Καρλάιλ, «μια τηλεοπτική σταρ και ταυτόχρονα ιδιωτική ντετέκτιβ».
Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο παραγωγός σκέφτεται να κάνει μια συνέχεια του Murder Between Friends. Έπαιζα τη Φραντσέσκα Καρλάιλ, η οποία είναι τηλεοπτική σταρ και επίσης ιδιωτική ντετέκτιβ. Εν τω μεταξύ, χαλαρώνω στη Νότια Γαλλία με 33 βαθμούς ζέστη. Σκέφτομαι την επόμενη κίνησή μου ή την επόμενη ταινία!».
Δείτε τη φωτογραφία
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Τραμπ μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο: Κανονίζουμε συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν, μετά θα ακολουθήσει τριμερής - Τα βασικά συμπεράσματα
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Αστυνομικός στις ΗΠΑ απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans: Της άγγιξε το στήθος σε δήθεν έλεγχο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα