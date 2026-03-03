Ποια είναι η εντυπωσιακή Ντάρα που θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στη Eurovision με τη συμμετοχή Έλληνα συνθέτη
Το τραγούδι κέρδισε κοινό και επιτροπή στον εθνικό τελικό της Βουλγαρίας και θα παρουσιαστεί στη σκηνή της Βιέννης

Στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη θα ανέβει για λογαριασμό της Βουλγαρίας η εντυπωσιακή Ντάρα, με το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο φέρει και την υπογραφή του Έλληνα δημιουργού Δημήτρη Κοντόπουλου και επιλέχθηκε μέσα από τον εθνικό τελικό της χώρας.

Το «Bangaranga» παρουσιάστηκε και επιλέχθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του εθνικού τελικού της BNT (Natsionalna Selektsiya). Η Ντάρα ερμήνευσε τρία τραγούδια – «This Is Me», «Curse» και «Bangaranga» – με το τελευταίο να επικρατεί τόσο στην ψήφο της δεκαμελούς κριτικής επιτροπής όσο και στην ψηφοφορία του κοινού, με σημαντική διαφορά.

Το τραγούδι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από την Anne Judith Wik (Νορβηγία), τον Cristian Tarcea (Ρουμανία), την Darina Nikolaeva Yotova – που είναι το πραγματικό όνομα της Ντάρα – και τον Έλληνα Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος έχει συνδεθεί με πολυάριθμες συμμετοχές στη Eurovision. Την παραγωγή ανέλαβε ο Starchyld X.

DARA - Bangaranga | Bulgaria 🇧🇬 | National Final Performance #Eurovision2026

Σε επίπεδο ήχου, το «Bangaranga» κινείται σε ποπ και dance/electronic ύφος, με έντονο ρυθμό και δυναμικό ρεφρέν. Η ίδια η Ντάρα το περιγράφει ως ένα τραγούδι για την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που κρύβει κάθε άνθρωπος, σημειώνοντας ότι το «Bangaranga» μπορεί να συμβολίζει χρόνο, χρώμα, συναίσθημα ή μια έκρηξη ενέργειας και αυτοπεποίθησης.

Ποια είναι η Ντάρα

Η Ντάρα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές ποπ καλλιτέχνιδες της Βουλγαρίας και έχει εδραιωθεί στη σύγχρονη βαλκανική μουσική σκηνή. Με τη χαρακτηριστική φωνή και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, έχει καταγράψει πολλαπλές επιτυχίες που έφτασαν στο Νο1 του επίσημου Bulgarian Airplay Chart, ενώ τα τραγούδια και τα βίντεό της έχουν ξεπεράσει τις 80 εκατομμύρια προβολές. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί σε λίστες New Music Friday σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα έχει αποκτήσει διεθνή διάσταση μέσα από συνεργασίες με δημιουργούς και παραγωγούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρουμανία. Έχει συνεργαστεί με τον Κρις Γιανγκ, που έχει δουλέψει με τον Ροντ Στιούαρτ και την Κάιλι Μινόγκ, τον Jungleboi (ZAYN, Rihanna), τον Γιοάντ Νέβο και τον Monoir.

Με επιτυχίες όπως τα «Thunder», «Call Me» και «Mr. Rover», που παρέμειναν για εβδομάδες στις κορυφαίες θέσεις των charts, έχει συμβάλει στη διεύρυνση των ορίων της βαλκανικής ποπ. Το 2021 και το 2022 συμμετείχε ως κριτής στο «The Voice of Bulgaria», στηρίζοντας νέους καλλιτέχνες. Το 2025 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «ADHDARA», ένα πιο προσωπικό πρότζεκτ που σηματοδότησε τη μετάβασή της από μια επιτυχημένη ποπ τραγουδίστρια της Βουλγαρίας σε καλλιτέχνιδα με πιο ξεκάθαρη διεθνή ταυτότητα και διευρυμένη παρουσία στο εξωτερικό.

