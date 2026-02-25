Η βόλτα του Πέδρο Πασκάλ με τον Ραφαέλ Ολάρα που έριξε ξανά «λάδι στη φωτιά» για τη σχέση τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα ΤΜΖ, «ο Πέδρο Πασκάλ και ο Ραφαέλ Ολάρα δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλο στη βόλτα τους στο Λος Άντζελες»
Νέο «λάδι στη φωτιά» για τη φημολογία περί της σεξουαλικότητας του Πέδρο Πασκάλ έριξε η βόλτα του διάσημου ηθοποιού στο Λος Άντζελες με τον Ραφαέλ Ολάρα, καλλιτεχνικό διευθυντή του Faena.
Όπως αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram με τις σχετικές φωτογραφίες και βίντεο η ιστοσελίδα ΤΜΖ, «ο Πέδρο Πασκάλ και ο Ραφαέλ Ολάρα δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλο στη βόλτα τους στο Λος Άντζελες».
Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ξεκινήσει όταν απαθανατιστήκαν σε δρόμο του Μανχάταν πριν από μερικές ημέρες, ενώ αργότερα κατευθύνθηκαν για φαγητό και, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, παρακολούθησαν μαζί την ταινία «Wuthering Heights» σε κινηματογράφο της πόλης. Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον Πασκάλ και τον Ολάρα να περπατούν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον και να απολαμβάνουν την ταινία στο σινεμά, σε εικόνες που αρκετοί σχολίασαν ως «τρυφερές».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Ραφαέλ Ολάρα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δημοσιότητα, καθώς υπήρξε σύντροφος του ηθοποιού Λουκ Έβανς. Η προηγούμενη σχέση του είχε επιβεβαιωθεί δημόσια, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τις εικασίες στα social media μετά τις νέες φωτογραφίες με τον Πασκάλ.
Ο ίδιος ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ δημόσια σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και διατηρεί διαχρονικά χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή. Παρά τις κατά καιρούς φήμες και τα σχόλια σε ταμπλόιντ, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή δήλωση από τον ίδιο.
Μέχρι στιγμής, ούτε ο Πασκάλ ούτε ο Ολάρα έχουν σχολιάσει τη φύση της σχέσης τους. Οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν βασίζονται αποκλειστικά σε φωτογραφικά στιγμιότυπα και δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
