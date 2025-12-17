Ελένη Καρακάση: Συνειδητοποίησα ότι είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα
Με τον άντρα μου είμαστε σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας, ανέφερε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Την ανάγκη της να βιώσει την εμπειρία της μητρότητας σχολίασε η Ελένη Καρακάση, εξηγώντας πως συνειδητοποίησε ότι είχε καταπιέσει τη συγκεκριμένη της επιθυμία.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της είναι σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας παιδιού, αναφέροντας σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, πως πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία το ζευγάρι παρακολουθεί ορισμένα σεμινάρια: «Είμαστε με τον άντρα μου σε διαδικασία σε αναδοχής και υιοθεσίας. Οι άνθρωποι στο καινούριο σύστημα ενημερώνουν τον κόσμο που ενδιαφέρεται, αφού έχει μπει στη διαδικασία σεμιναρίων για να σε κατατοπίσουν τι σε περιμένει».

Σε άλλο σημείο, η Ελένη Καρακάση ανέφερε ότι θεωρούσε πως δεν ήθελε μέχρι σήμερα να γίνει μητέρα, μία πεποίθηση που στην πορεία ανατράπηκε, όταν η ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι είχε καταπιέσει την ανάγκη της να αποκτήσει ένα παιδί: «Δεν είχα φανταστεί πολλά πράγματα, δεν με αποθάρρυνε κάτι, δεν το βάζω εύκολα κάτω, δεν είναι θέμα εγωισμού αν και υπάρχει ένας εγωισμός. Ακούς πολλές φορές “θα κάνεις ένα καλό”. Δεν κάνεις ένα καλό στο παιδί, κάνεις ένα καλό στον εαυτό σου και αυτό κρύβει έναν εγωισμό από κάτω. Συνειδητοποίησα κάτι που δεν είχα ασχοληθεί, δεν το είχα μπροστά στο μυαλό μου, ότι είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα. Έλεγα ότι αφού δεν το έχω κάνει τόσο καιρό, δεν το ήθελα».

