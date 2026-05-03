Σακίρα: Χαμός στη Βραζιλία για τη συναυλία της, μαζεύτηκαν περίπου 2 εκατ. θεατές, δείτε βίντεο
Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου και ακολούθησε αντίστοιχες μεγάλες δωρεάν συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες είχαν επίσης προσελκύσει μεγάλο πλήθος θαυμαστών τους.
Η συναυλία της Σακίρα ξεκίνησε γύρω στις 23:00, με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, με το κοινό να την υποδέχεται με έντονο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, ενώ drones στον ουρανό σχημάτιζαν το μήνυμα «αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά. Η σταρ αναφέρθηκε και στην πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, λέγοντας από τη σκηνή: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».
Δείτε βίντεο
Shakira'nın Brezilya'da verdiği ücretsiz Copacabana konserine 2 milyon kişi katıldı.pic.twitter.com/jlFMoMPuW8— Pop Fest (@PopFestTR) May 3, 2026
Samira (BBB26) aparece durante transmissão do show de Shakira em Copacabana, ou seja, o público de 2 milhões de pessoas também é um pouco dela! 🌍💅pic.twitter.com/1NSvu18wT7— POPTime (@poptime) May 3, 2026
Shakira performing “Hips Don’t Lie” for her biggest crowd ever at Copacabana in Brazil. pic.twitter.com/T7MmZEaAmm— YabaLeftOnline (@yabaleftonline) May 3, 2026
#Shakira drives the huge crowd wild on Copacabana beach as she performs her mega hit "Girl Like Me" rocking the cutest lime & pink mini sequinned dress! 💪💃🗣️👥👤🏟️💥🌊🇧🇷 🏖️🌴🔥👑🩷pic.twitter.com/E54RNvETPH— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) May 3, 2026
"Whenever, Wherever" Shakira 👌🫶— Jms (@idmryjms3) May 3, 2026
📍"Todo Mundo no Rio" concert on Copacabana Beach in Rio de Janeiro on 2 May 2026. pic.twitter.com/5kLGD6j5dv
Quer ficar por dentro de tudo? siga-nos! #rj #explorar #copacabana #shakira #fyppppp♬ som original - frenteafrentenews
Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε ανέφερε σε ανάρτησή του ότι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία, γράφοντας: «Η “λύκαινα” έγραψε ιστορία στο Ρίο», αναφερόμενος σε γνωστό τραγούδι της καλλιτέχνιδας.
Η διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου Ρίο ντε Τζανέιρο για την τόνωση της οικονομίας μετά το καρναβάλι και πριν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η συναυλία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω του τουρισμού και της κατανάλωσης στην πόλη.
Φωτογραφίες: Reuters
