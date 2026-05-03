Σακίρα: Χαμός στη Βραζιλία για τη συναυλία της, μαζεύτηκαν περίπου 2 εκατ. θεατές, δείτε βίντεο
Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς και τώρα δείτε αυτό, η ζωή είναι μαγική, είπε η σταρ

Μία μεγάλη δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο έδωσε η Σακίρα, σε μια μεγάλη διοργάνωση που, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου και ακολούθησε αντίστοιχες μεγάλες δωρεάν συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες είχαν επίσης προσελκύσει μεγάλο πλήθος θαυμαστών τους. 

Η συναυλία της Σακίρα ξεκίνησε γύρω στις 23:00, με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, με το κοινό να την υποδέχεται με έντονο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, ενώ drones στον ουρανό σχημάτιζαν το μήνυμα «αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά. Η σταρ αναφέρθηκε και στην πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, λέγοντας από τη σκηνή: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Σακίρα ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με το «BZRP Music Sessions #53/66», τραγούδι που σχετίζεται με τον χωρισμό της από τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ. Η τραγουδίστρια έκανε επίσης αναφορά στη γυναικεία ανθεκτικότητα, δηλώνοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».

Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε ανέφερε σε ανάρτησή του ότι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία, γράφοντας: «Η “λύκαινα” έγραψε ιστορία στο Ρίο», αναφερόμενος σε γνωστό τραγούδι της καλλιτέχνιδας.

Credits: REUTERS/Pilar Oliver

Η διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου Ρίο ντε Τζανέιρο για την τόνωση της οικονομίας μετά το καρναβάλι και πριν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η συναυλία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω του τουρισμού και της κατανάλωσης στην πόλη.

Φωτογραφίες: Reuters
