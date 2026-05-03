Σακίρα: Χαμός στη Βραζιλία για τη συναυλία της, μαζεύτηκαν περίπου 2 εκατ. θεατές, δείτε βίντεο

Μία μεγάλη δωρεάν, σε μια μεγάλη διοργάνωση που, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους.Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου και ακολούθησε αντίστοιχες μεγάλες δωρεάν συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες είχαν επίσης προσελκύσει μεγάλο πλήθος θαυμαστών τους.Η συναυλία της Σακίρα ξεκίνησε γύρω στις 23:00, με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, με το κοινό να την υποδέχεται με έντονο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, ενώ drones στον ουρανό σχημάτιζαν το μήνυμα «αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά. Η σταρ αναφέρθηκε και στην πρώτη της επίσκεψη στη Βραζιλία πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, λέγοντας από τη σκηνή: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Σακίρα ερμήνευσε μεγάλες επιτυχίες της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με το «BZRP Music Sessions #53/66», τραγούδι που σχετίζεται με τον χωρισμό της από τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ. Η τραγουδίστρια έκανε επίσης αναφορά στη γυναικεία ανθεκτικότητα, δηλώνοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε ανέφερε σε ανάρτησή του ότι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στην παραλία, γράφοντας: «Η “λύκαινα” έγραψε ιστορία στο Ρίο», αναφερόμενος σε γνωστό τραγούδι της καλλιτέχνιδας.Η διοργάνωση εντάσσεται στη στρατηγική του δήμου Ρίο ντε Τζανέιρο για την τόνωση της οικονομίας μετά το καρναβάλι και πριν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η συναυλία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω του τουρισμού και της κατανάλωσης στην πόλη.: Reuters