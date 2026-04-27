Σκοτώθηκε τεχνικός που έστηνε την σκηνή για τη μεγάλη συναυλία της Σακίρα στο Ρίο, παγιδεύτηκε σε σύστημα ανύψωσης
Ο άνδρας παγιδεύτηκε και τα πόδια του συνθλίφτηκαν ενώ κατέληξε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο

Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του χθες Κυριακή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, σε δυστύχημα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης σκηνής όπου προγραμματίζεται τη 2η Μαΐου συναυλία με τη διάσημη κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, γνωστοποίησαν οι αρχές και οι οργανωτές.

Για πάνω από δύο εβδομάδες, εργάτες στήνουν μεγάλη σκηνή στην άμμο της διεθνώς γνωστής παραλίας Κοπακαμπάνα, όπου αναμένεται να συρρεύσει το Σάββατο πελώριο πλήθος κόσμου, αποτελούμενο από Βραζιλιάνους και ξένους τουρίστες.

Ο άνδρας παγιδεύτηκε και τα πόδια του συνθλίφτηκαν σε «σύστημα ανύψωσης» προτού τον απεγκλωβίσουν άλλοι παρόντες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της βραζιλιάνικης μητρόπολης και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε.

«Δυστυχώς, ο τεχνικός πέθανε στο νοσοκομείο», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή της η εταιρεία Bonus Track, διοργανώτρια της συναυλίας.



Όλη η δομή είχε καταρρεύσει 

«Είδαμε κόσμο να τρέχει» και «όταν στρέψαμε το βλέμμα προς τα εκεί, όλη η δομή είχε καταρρεύσει στο έδαφος», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντόνιου Μάρκους Φεχέιρα ντος Σάντους, που εργάζεται στην παραλία.

Προ ημερών, την 13η Απριλίου, η αστυνομία εντόπισε κι απομάκρυνε «εκρηκτικό μηχανισμό» από χώρο περιπάτου στην Κοπακαμπάνα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, επρόκειτο για χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, μη θανατηφόρο όπλο αποτροπής, σχεδιασμένο για να αποπροσανατολίζει προσωρινά.

Συναυλίες όπως αυτή της Σακίρα προσελκύουν γενικά τεράστια πλήθη.

Την περίοδο του φθινοπώρου του νότιου ημισφαιρίου (Μάρτιος-Ιούνιος), ο δήμος αναμένει κάπου 3,5 εκατομμύρια τουρίστες να επισκεφθούν το Ρίο.

Σύμφωνα με τον δημοτικό οργανισμό τουρισμού Riotur, κάπου 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν την περασμένη χρονιά σε παρόμοια δωρεάν συναυλία της Lady Gaga, ενώ κάπου 1,6 εκατ. σε εκείνη της Μαντόνα το 2024.

