Σταμάτης Κραουνάκης για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Είμαι κατά της καλλιτεχνίας και των γηπέδων, αλλά αυτή τη γυναίκα τη συμπαθώ
Τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά, δήλωσε ο συνθέτης
Παρά τη διαφωνία του με τους καλλιτέχνες που τραγουδούν σε γήπεδα, ο Σταμάτης Κραουνάκης συνεχάρη την Άννα Βίσση για την επικείμενη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, εκφράζοντας τη συμπάθειά του στο πρόσωπό της.
Ο συνθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» που προβλήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου, μεταφέροντας την άποψή του σχετικά με την απόφαση της Άννας Βίσση να τραγουδήσει τον Σεπτέμβριο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ο Σταμάτης Κραουνάκης αν και δεν συντάσσεται με την επιλογή των καλλιτεχνών να τραγουδούν σε γήπεδα, σε ό,τι αφορά όμως την Άννα Βίσση δήλωσε πως τη συμπαθεί και ότι εκτιμάει την πορεία της. Πιο αναλυτικά, είπε: «Είμαι κατά της καλλιτεχνίας και των γηπέδων, αλλά συμπαθώ αυτή τη γυναίκα την εκτιμώ και μπράβο της. Τα γήπεδα είναι για άλλη δουλειά».
Δείτε το βίντεο
Τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν από 21,2 ευρώ και φτάνουν έως τα 477 ευρώ. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ζώνη και την κατηγορία θέσης στο Ολυμπιακό Στάδιο, με επιλογές για όρθιους και καθιστούς θεατές, αλλά και ειδικά VIP πακέτα. Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 12:00.
Παράλληλα, στις 5 Απριλίου είχε δημοσιευτεί στο Instagram το πρώτο promo βίντεο για τη συναυλία, στο οποίο εναλλάσσονται πλάνα της Άννας Βίσση με στιγμιότυπα από το κοινό, δημιουργώντας την αίσθηση μιας μεγάλης επιστροφής, ενώ στο φινάλε εμφανίζεται η ίδια στο κέντρο του γηπέδου του ΟΑΚΑ.
