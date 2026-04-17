Άννα Βίσση: Το sold out της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, πού σκαλώνει η δεύτερη ημερομηνία και ο διακαής πόθος που λέγεται JLo!

Η Άννα Βίσση με τον πρώην κιθαρίστα της Κάρλος ο οποίος δεν θα δώσει το παρών στην συναυλία του ΟΑΚΑ



Από τους U2 στην Άννα



Το υπερθέαμα

Ως εκ τούτου, μια δεύτερη συναυλία σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη καταπόνηση του αγωνιστικού χώρου και του χόρτου παρά τα μέτρα προστασίας που θα έχουν ληφθεί, αφού θα πατηθεί από χιλιάδες ανθρώπους.Η συναυλία-υπερπαραγωγή μέσα στο ΟΑΚΑ αναμένεται να κοστίσει συνολικά 5.000.000 ευρώ και θα είναι το πιο εντυπωσιακό live της «απόλυτης». Πρόκειται για ένα σόου που σχεδιάζεται εδώ και λίγους μήνες το οποίο αναμένεται να είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, σε ότι αφορά το κόστος και την παραγωγή.Τη συναυλία ετοιμάζουν η D & A Productions -πρόκειται για την εταιρεία που συνέστησαν από κοινού η Άννα με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα- και η Galaxias Live Productions.Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει η συνολική παραγωγή του σόου που θα παρουσιάσει η Βίσση θα φτάσει τα 5.000.000 ευρώ, ποσό εξωπραγματικό για τα εγχώρια συναυλιακά δρώμενα.Ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό stage 360 μοιρών με μια ευθεία που θα διατρέχει μερικώς τελικά το ΟΑΚΑ, ενώ ο γενικός σχεδιασμός γίνεται για ένα κοινό που θα αγγίξει τελικά τα 85.000 άτομα.Το φθινόπωρο του 2010 οι U2 το έκαναν με μια σκηνή 360 μοιρών με 83.000 άτομα στο ΟΑΚΑ να χοροπηδάνε σε ένα αλήστου μνήμης live, που έγραψε ιστορία παίζοντας για δυόμιση περίπου ώρες όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους.Δύο δεκαετίες πριν, στις 31 Μαΐου του 1989 περίπου 100.000 άτομα είχαν δώσει το παρόν στην συναυλία των Pink Floyd στο Ολυμπιακό Στάδιο, οι οποίοι είχαν παρουσιάσει ένα ασύλληπτο οπτικοακουστικό υπερθέαμα για τα δεδομένα της εποχής.Το τετραφωνικό σύστημα ήχου που ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ιπτάμενο γουρούνι με μάτια-προβολείς λέιζερ και το κρεβάτι που πέρασε πάνω από τα κεφάλια του κοινού και εξαφανίστηκε με μια έκρηξη στην σκηνή είχαν αφήσει τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό.Τριάντα επτά χρόνια μετά η «απόλυτη» φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια ανεπανάληπτη συναυλία για τους φανατικούς της, οι οποίοι θα κατακλύσουν το ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.Όλο το stage, τα φώτα και ο ήχος θα έρθουν από το εξωτερικό σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ ο χλοοτάπητας θα καλυφθεί ώστε να προστατευθεί ή σε διαφορετική περίπτωση θα αλλαχτεί με το κόστος να επιβαρύνει την εταιρία παραγωγής.Η σκηνοθέτης Κασσάντρα Πάουελ και η χορογράφος Τία Ριβέρα, αναμένεται μετά το Καλλιμάρμαρο να είναι αμφότερες παρούσες και στο live του Σεπτεμβρίου, εκτός αν αλλάξει κάτι στην πορεία.Η Πάουελ ανέλαβε την σκηνοθεσία των δύο εμφανίσεων της Βίσση στο Καλλιμάρμαρο για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες κάμερες, μια εκ των οποίων ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω σε ειδικό σύρμα που διέτρεχε το στάδιο από την μια άκρη στην άλλη.Στο ΟΑΚΑ οι κάμερες θα είναι σίγουρα περισσότερες όπως και οι γιγαντοοθόνες που στο Παναθηναϊκό Στάδιο ήταν 11, ώστε να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην σκηνή όλοι αυτοί που θα είναι στις κερκίδες και σε απομακρυσμένα σημεία έχοντας πληρώσει το φθηνό εισιτήριο.Τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι από «άλλο πλανήτη» σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, η διάρκεια της συναυλίας αναμένεται να ξεπεράσει τις τρεις ώρες και η Άννα θα ερμηνεύσει όλες τις διαχρονικές επιτυχίες της.