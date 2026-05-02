Νίκος Αποστολόπουλος: Με τον πατέρα μου είχα πάντα πολύ δύσκολες και επικίνδυνες σχέσεις
GALA
Του είχα πει όταν ήμουν περίπου επτά χρονών «δεν  πρόκειται να ακούσω αυτά που λες, δεν σε διάλεξα για πατέρα» ανέφερε ο σχεδιαστής

Ιωάννα Μαρίνου
Τη σχέση με τον πατέρα του περιέγραψε ο Νίκος Αποστολόπουλος, ως «δύσκολη και επικίνδυνη», κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα.

Ο σχεδιαστής μόδας παραχώρησε την Παρασκευή 1η Μαΐου συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» όπου ήταν καλεσμένος, μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια στην Πάτρα και τη συναναστροφή με τον πατέρα του, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για έναν επιβλητικό άντρα και ιδιαίτερα ικανό επαγγελματία.

Περιγράφοντας τη φύση της σχέσης τους και την προσωπικότητα του πατέρα του, ο Νίκος Αποστολόπουλος ανέφερε: «Με τον πατέρα μου είχα πάντα πολύ δύσκολες και επικίνδυνες σχέσεις, στις οποίες δεν ξέρω ακόμα που υπάρχει αυτή η ισορροπία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω. Ο πατέρας μου ήταν επιβλητικός πάντα, πολύ έξυπνος και δραστήριος, έμπορος που πέτυχε πάρα πολλά πράγματα χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα. Έκανε την οικογένεια του, έφτιαξε μαγαζιά, έκανε σπίτια, μας σπούδασε. Μια μέρα του είπα κάτι πάρα πολύ σκληρό, όταν ήμουν περίπου επτά χρονών».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε ένα περιστατικό από την παιδική του ηλικία, λέγοντας: «Του είπα: “Δεν πρόκειται να ακούσω αυτά που λες, γιατί εγώ δεν σε διάλεξα για πατέρα, δεν είσαι ο δικός μου πατέρας. Εκείνον που θα έχω για πατέρα θα τον διαλέξω”. Πολύ σκληρό για ένα παιδί να πει αυτό το πράγμα στον πατέρα του, το κεφάλι μου όμως ήταν διαβολεμένο. Δεν θυμάμαι την αντίδραση του, θύμωνε γενικώς, αλλά και πάλι ήταν πολύ καλός πατέρας».
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

