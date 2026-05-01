Χρύσα Μιχαλοπούλου: Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου και βέβαια είμαι έτοιμη
Δεν μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω στα social media, δεν μου αρέσει πια, σχολίασε η ηθοποιός
Ανοιχτή σε έναν νέο έρωτα δήλωσε ότι είναι η Χρύσα Μιχαλοπούλου, σε συζήτηση για την προσωπική της ζωή.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 1η Μαΐου, μιλώντας για την καθημερινότητά της ως μητέρα, τις ανησυχίες της σχετικά με τον γιο της, αλλά και την απόφασή της να αποκτήσει σε μικρή ηλικία παιδί.
Αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή και το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτή, επισημαίνοντας: «Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου και βέβαια είμαι έτοιμη. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω στα social media, δεν θέλω. Δεν μου αρέσει πια. Ναι μεν έχει μια γλύκα αυτό, γιατί είναι και γραπτός λόγος και έχει μια μυστικότητα, κάτι ελκυστικό, αλλά οι περισσότεροι νέοι θέλουν την ανθρώπινη επαφή και είναι πολύ συγκινητικό. Βγαίνει ο κόσμος έξω και θέλει να γνωρίσει ανθρώπους. Νομίζω ότι περνάω μια πάρα πολύ ωραία φάση».
Στη συνέχεια, μιλώντας για τον ρόλο της ως μητέρα και την καθημερινότητα με τον γιο της, περιέγραψε την εμπειρία της μητρότητας και τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων, λέγοντας: «Ο γιος μου είναι 3,5 ετών. Η μητρότητα είναι υπέροχη. Περάσανε και τα δυο πρώτα χρόνια, που εγώ εκεί δυσκολεύτηκα. Με το φαγητό αγχωνόμουν, μην πνιγεί. Με το που μας είπαν ότι περνάμε στις τροφές, λέω, “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Τώρα έχει περάσει αυτό, είναι πιο ανεξάρτητος, μιλάμε, επικοινωνούμε, παίζουμε, τραγουδάμε, πάμε ταξίδια. Είναι τέλειο. Επίσης πάει παιδικό, πολύ σημαντικό. Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί μου».
Τέλος, αναφερόμενη σε ένα περιστατικό που την ανησύχησε ιδιαίτερα σχετικά με τον γιο της, η ηθοποιός περιέγραψε: «Μια μέρα που του είχε κολλήσει ένα μπρόκολο στο λαιμό, πήγα να πάθω συγκοπή. Αλλά, όλα καλά. Πνίγηκε λίγο, το βγάλαμε και τελείωσε. Με το φαγητό σου λέω, έχω θέμα».
Η Χρύσα Μιχαλοπούλου υπήρξε στο παρελθόν ζευγάρι με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με τον οποίο απέκτησαν μαζί και έναν γιο. Η επιβεβαίωση του χωρισμού του σεφ και της ηθοποιού έγινε από την ίδια, η οποία μίλησε τον Ιανουάριο του 2024 στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη με τίτλο «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει». Εκεί, η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι η σχέση της με τον σεφ είχε πλέον ολοκληρωθεί.
