Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω του παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε
Περάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, είπε ο σεφ για την πρώην σύντροφό του

Στη στενή σχέση που διατηρεί με την πρώην σύντροφό του, Χρύσα Μιχαλοπούλου αναφέρθηκε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εξηγώντας ότι εξακολουθούν να είναι κοντά ανεξαρτήτως του παιδιού που έχουν αποκτήσει μαζί.

Ο σεφ έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου σχολιάζοντας ότι με την ηθοποιό χώρισαν με ήπιο τρόπο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή πορεία του με τη Χρύσα Μιχαλοπούλου συνοδεύτηκε από όμορφες στιγμές, τονίζοντας ότι εξακολουθούν να διατηρούν επαφές, όχι μόνο για την ανατροφή του γιου τους.

Μιλώντας για τις σχέσεις με την πρώην σύντροφό του, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε: «Έχουμε δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο παρέα. Η απόσταση προκύπτει από κάτι πολύ ήπιο. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω του παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε κάτι».

Δείτε το βίντεο



Η επιβεβαίωση του χωρισμού του σεφ και της ηθοποιού έγινε από τη Χρύσα Μιχαλοπούλου, η οποία μίλησε τον Ιανουάριο του 2024 στο podcast της Ναταλία Αργυράκη με τίτλο «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει». Εκεί, η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι η σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο είχε πλέον ολοκληρωθεί. Σημειώνεται, ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, το πρώην ζευγάρι απέκτησε μαζί το πρώτο του παιδί, τον  γιο του.
