Λεωνίδας Κουτσόπουλος για Χρύσα Μιχαλοπούλου: Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, όχι μόνο λόγω του παιδιού, αλλά και γιατί συμπαθιόμαστε

Η επιβεβαίωση του χωρισμού του σεφ και της ηθοποιού έγινε από τη Χρύσα Μιχαλοπούλου, η οποία μίλησε τον Ιανουάριο του 2024 στο podcast της Ναταλία Αργυράκη με τίτλο «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει». Εκεί, η ηθοποιός άφησε να εννοηθεί ότι η σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο είχε πλέον ολοκληρωθεί. Σημειώνεται, ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, το πρώην ζευγάρι απέκτησε μαζί το πρώτο του παιδί, τον γιο του.