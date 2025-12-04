Χρύσα Μιχαλοπούλου για τον χωρισμό της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο: Δεν έχουμε πάρει αποστάσεις, θα είμαστε πάντα οικογένεια

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος

Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2020 πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση, παρακολουθώντας μαζί παράσταση στο Ηρώδειο. Δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2022, απέκτησαν τον γιο τους. Από εκείνη τη στιγμή, οι δημόσιες εμφανίσεις τους έγιναν πιο σπάνιες, ενώ και οι κοινές τους αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μειώθηκαν.

Τον Ιανουάριο του 2025, σε συνέντευξή της, η Χρύσα Μιχαλοπούλου επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», μίλησε για τα συναισθήματα που βιώνει μετά τον χωρισμό και παραδέχτηκε πως της είναι δύσκολο να φανταστεί τον εαυτό της ξανά ερωτευμένο.

