Χρύσα Μιχαλοπούλου για τον χωρισμό της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο: Δεν έχουμε πάρει αποστάσεις, θα είμαστε πάντα οικογένεια
Ένα παιδί φέρνει μόνο χαρά και ευτυχία, δήλωσε η ηθοποιός
Την εξέλιξη της σχέσης της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο μετά τον χωρισμό τους, περιέγραψε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, τονίζοντας ότι παραμένουν οικογένεια, απλώς δεν είναι μαζί ως ζευγάρι.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων, πως εκείνη και ο σεφ παραμένουν ενωμένοι για την ανατροφή του γιου τους. Παράλληλα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου τόνισε ότι παρά τον χωρισμό της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο προσπαθούν να διατηρούν καλή επικοινωνία για θέματα που αφορούν στο παιδί τους.
Μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του γιου της, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν έχουμε πάρει αποστάσεις, θα είμαστε πάντα οικογένεια. Είναι υπέροχη η ζωή, ένα παιδί φέρνει μόνο χαρά και ευτυχία. Έχει προχωρήσει πολύ η ιστορία και με ευγένεια και με τις σωστές λέξεις, είτε είσαι χωρισμένος, είτε είσαι με τον άνθρωπο που έχεις αποκτήσει ένα ή περισσότερα παιδιά, τα πράγματα μπορούν να είναι όπως θα ήταν αν ήσασταν μαζί».
Η πρώτη κοινή εμφάνιση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου και της Χρύσας Μιχαλοπούλου στο κέντρο της Αθήνας, στις αρχές του 2020, προκάλεσε τα πρώτα σχόλια για τη σχέση τους. Το τότε ζευγάρι είχε βγει για δείπνο σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, κάτι που αποτέλεσε αφορμή για τις πρώτες δημοσιογραφικές ερωτήσεις σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση.
Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2020 πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση, παρακολουθώντας μαζί παράσταση στο Ηρώδειο. Δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2022, απέκτησαν τον γιο τους. Από εκείνη τη στιγμή, οι δημόσιες εμφανίσεις τους έγιναν πιο σπάνιες, ενώ και οι κοινές τους αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μειώθηκαν.
Τον Ιανουάριο του 2025, σε συνέντευξή της, η Χρύσα Μιχαλοπούλου επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Στο podcast «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει», μίλησε για τα συναισθήματα που βιώνει μετά τον χωρισμό και παραδέχτηκε πως της είναι δύσκολο να φανταστεί τον εαυτό της ξανά ερωτευμένο.
