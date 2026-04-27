Πέθανε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου, την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του Μανώλη Ρασούλη
Η Ναταλία Ρασούλη γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσα από το Facebook

Από τη ζωή έφυγε η τραγουδίστρια Νατάσα Μωυσόγλου, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή από την κόρη του Μανώλη Ρασούλη.

Η Ναταλία Ρασούλη έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, μέσα από την οποία γνωστοποίησε ότι η τραγουδίστρια πέθανε. Οι λεπτομέρειες για τον θάνατό της δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

«Η υπερταλαντούχα Νατάσα Μωυσόγλου δεν είναι πια μαζί μας. Αδύνατον να το πιστέψω. Τη γνώρισα αρχικά εδώ στο Facebook και την ίδια προσωπικά στις συναυλίες που διοργανώσαμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ που ήρθε να παίξει πιάνο και να τραγουδήσει. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τι φωνή! Τι πιάνο έπαιζε! Τι ταλαντούχο πλάσμα!», έγραψε στην ανάρτηση της η Ναταλία Ρασούλη.

