Έφη Θώδη: Αν ο Σταμάτης Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του, από την Εύη Δρούτσα εισέπραξα κακία
Έφη Θώδη: Αν ο Σταμάτης Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του, από την Εύη Δρούτσα εισέπραξα κακία
Η τραγιυδίστρια ξέσπασε για την κριτική που δέχτηκε με τον Dj Deleasis στο J2US
Να πάει σπίτι του πρότεινε η Έφη Θώδη στον Σταμάτη Φασουλή, σε περίπτωση που εκείνος έχει νεύρα, ενώ αναφερόμενη στην Εύη Δρούσα, επισήμανε πως εισέπραξε κακία από εκείνη.
Η τραγουδίστρια μίλησε για το live του J2US του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», για την κριτική που δέχτηκε με τον Dj Deleasis από την επιτροπή και δεν έκρυψε την ενόχλησή της.
Η Έφη Θώδη επισήμανε αρχικά πως από την πρώτη στιγμή που άκουσε πως η Εύη Δρούτσα θα συμμετείχε, κατάλαβε πως δεν θα πήγαιναν καλά τα πράγματα: «Εισέπραξα μια κακία απόψε. Πολλή κακία, και δεν μου άρεσε καθόλου. Αν και το ένιωθα. Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην κριτική επιτροπή, λέω “ωχ”. Εγώ της είπα να βαθμολογήσει σύμφωνα με αυτό που ακούει. Της άρεσε; Τέτοια ώρα και να βγούμε με τέτοιο μπρίο και τέτοια χαρά; Ποιος την έχει αυτή τη χαρά; Θα μας πει εμάς ότι πέρασε νερό η εμφάνιση; Τι είμαστε εμείς; Νερόβραστοι είμαστε;» είπε.
Όσον αφορά στον Σταμάτη Φασουλή τόνισε: «Εμείς δεν του φταίμε του Σταμάτη Φασουλή αν είχε νευράκια. Αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του».
Δείτε το βίντεο
Στο J2US, το Σάββατο 25 Απριλίου, αφού η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis τραγούδησαν στη σκηνή, η Καίτη Γαρμπή αναρωτήθηκε εάν θα έπρεπε να βαθμολογηθούν ανάλογα με την εξέλιξή τους ή συγκριτικά με τους υπόλοιπους παίκτες. Τότε ο Σταμάτης Φασουλής ξέσπασε λέγοντας: «Ποια εξέλιξη; Δεν έχει εξέλιξη τώρα, έξι έχουν μείνει. Αν δεν δείξουμε εμείς τη διαφορά που έχει το κάθε ζευγάρι, τους εξισώνουμε και προσβάλλουμε και τους πρώτους. Επειδή είχαν πρόοδο... Από τους άλλους ήταν καλύτερος; Αγρίεψαν τα πράγματα. Δεν πρέπει εμείς να βοηθάμε τους ανθρώπους που δουλεύουν ώστε να έχουν διαφορά;».
Ο παρουσιαστής τότε του είπε να βαθμολογήσει όπως εκείνος το επιθυμεί, αλλά ο σκηνοθέτης και ηθοποιός απάντησε πως θα ακολουθούσε τους υπόλοιπους για να μην τον βρίζουν: «Θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Θα ακολουθήσω αυτή την κατάντια, του να εξομοιώνουμε όλους με όλα. Τι έχω να χάσω; Να με βρίζουν μετά;», δήλωσε.
Η Εύη Δρούτσα, από την πλευρά της, ανέφερε πως δεν ξέρε τι να σχολιάσει καθώς δεν γνώριζε καν το τραγούδι που ερμήνευσαν και της πέρασε «νερό» η εμφάνισή τους: «Τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε; Αυτό που είπατε, καλό ήταν, αλλά θα πω κάτι. Όταν δεν ξέρεις ένα τραγούδι...», επισήμανε.
Η τραγουδίστρια μίλησε για το live του J2US του Σαββάτου 25 Απριλίου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», για την κριτική που δέχτηκε με τον Dj Deleasis από την επιτροπή και δεν έκρυψε την ενόχλησή της.
Η Έφη Θώδη επισήμανε αρχικά πως από την πρώτη στιγμή που άκουσε πως η Εύη Δρούτσα θα συμμετείχε, κατάλαβε πως δεν θα πήγαιναν καλά τα πράγματα: «Εισέπραξα μια κακία απόψε. Πολλή κακία, και δεν μου άρεσε καθόλου. Αν και το ένιωθα. Μόλις άκουσα ότι θα είναι η κυρία Δρούτσα στην κριτική επιτροπή, λέω “ωχ”. Εγώ της είπα να βαθμολογήσει σύμφωνα με αυτό που ακούει. Της άρεσε; Τέτοια ώρα και να βγούμε με τέτοιο μπρίο και τέτοια χαρά; Ποιος την έχει αυτή τη χαρά; Θα μας πει εμάς ότι πέρασε νερό η εμφάνιση; Τι είμαστε εμείς; Νερόβραστοι είμαστε;» είπε.
Όσον αφορά στον Σταμάτη Φασουλή τόνισε: «Εμείς δεν του φταίμε του Σταμάτη Φασουλή αν είχε νευράκια. Αν έχει νεύρα, να πάει σπίτι του».
Δείτε το βίντεο
Στο J2US, το Σάββατο 25 Απριλίου, αφού η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis τραγούδησαν στη σκηνή, η Καίτη Γαρμπή αναρωτήθηκε εάν θα έπρεπε να βαθμολογηθούν ανάλογα με την εξέλιξή τους ή συγκριτικά με τους υπόλοιπους παίκτες. Τότε ο Σταμάτης Φασουλής ξέσπασε λέγοντας: «Ποια εξέλιξη; Δεν έχει εξέλιξη τώρα, έξι έχουν μείνει. Αν δεν δείξουμε εμείς τη διαφορά που έχει το κάθε ζευγάρι, τους εξισώνουμε και προσβάλλουμε και τους πρώτους. Επειδή είχαν πρόοδο... Από τους άλλους ήταν καλύτερος; Αγρίεψαν τα πράγματα. Δεν πρέπει εμείς να βοηθάμε τους ανθρώπους που δουλεύουν ώστε να έχουν διαφορά;».
Ο παρουσιαστής τότε του είπε να βαθμολογήσει όπως εκείνος το επιθυμεί, αλλά ο σκηνοθέτης και ηθοποιός απάντησε πως θα ακολουθούσε τους υπόλοιπους για να μην τον βρίζουν: «Θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Θα ακολουθήσω αυτή την κατάντια, του να εξομοιώνουμε όλους με όλα. Τι έχω να χάσω; Να με βρίζουν μετά;», δήλωσε.
Η Εύη Δρούτσα, από την πλευρά της, ανέφερε πως δεν ξέρε τι να σχολιάσει καθώς δεν γνώριζε καν το τραγούδι που ερμήνευσαν και της πέρασε «νερό» η εμφάνισή τους: «Τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε; Αυτό που είπατε, καλό ήταν, αλλά θα πω κάτι. Όταν δεν ξέρεις ένα τραγούδι...», επισήμανε.
