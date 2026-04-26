Έφη Θώδη: Αν ο Σταμάτης Φασουλής έχει νευράκια να πάει σπίτι του, από την Εύη Δρούτσα εισέπραξα κακία

Στο J2US, το Σάββατο 25 Απριλίου, αφού η Έφη Θώδη και ο Dj Deleasis τραγούδησαν στη σκηνή, η Καίτη Γαρμπή αναρωτήθηκε εάν θα έπρεπε να βαθμολογηθούν ανάλογα με την εξέλιξή τους ή συγκριτικά με τους υπόλοιπους παίκτες. Τότε ο Σταμάτης Φασουλής ξέσπασε λέγοντας: «Ποια εξέλιξη; Δεν έχει εξέλιξη τώρα, έξι έχουν μείνει. Αν δεν δείξουμε εμείς τη διαφορά που έχει το κάθε ζευγάρι, τους εξισώνουμε και προσβάλλουμε και τους πρώτους. Επειδή είχαν πρόοδο... Από τους άλλους ήταν καλύτερος; Αγρίεψαν τα πράγματα. Δεν πρέπει εμείς να βοηθάμε τους ανθρώπους που δουλεύουν ώστε να έχουν διαφορά;».Ο παρουσιαστής τότε του είπε να βαθμολογήσει όπως εκείνος το επιθυμεί, αλλά ο σκηνοθέτης και ηθοποιός απάντησε πως θα ακολουθούσε τους υπόλοιπους για να μην τον βρίζουν: «Θα κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Θα ακολουθήσω αυτή την κατάντια, του να εξομοιώνουμε όλους με όλα. Τι έχω να χάσω; Να με βρίζουν μετά;», δήλωσε.Η Εύη Δρούτσα, από την πλευρά της, ανέφερε πως δεν ξέρε τι να σχολιάσει καθώς δεν γνώριζε καν το τραγούδι που ερμήνευσαν και της πέρασε «νερό» η εμφάνισή τους: «Τι να πούμε σε ένα τραγούδι που δεν ξέρουμε; Αυτό που είπατε, καλό ήταν, αλλά θα πω κάτι. Όταν δεν ξέρεις ένα τραγούδι...», επισήμανε.