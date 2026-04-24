Το αρχαιοελληνικό look της Ντακότα Τζόνσον και η ουρά της Μπλέικ Λάιβλι: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο Time 100 Gala
Η εκδήλωση του περιοδικού Time πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Λίνκολν στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 23 Απριλίου
Το γκαλά διοργανώνεται προς τιμήν των πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων στον κόσμο σε διάφορες κατηγορίες - καλλιτέχνες, τιτάνες, καινοτόμοι, είδωλο, ηγέτες και πρωτοπόροι που περιλαμβάνονται στη λίστα TIME100.
Σε επιστολή προς τους αναγνώστες, ο αρχισυντάκτης του Time, Σαμ Τζέικομπς, έγραψε: «Δεν υπάρχει μία μόνο μέτρηση που να ορίζει την επιρροή. Οι επιλογές μας καθοδηγούνται από τις ιστορίες που διαμορφώνουν τον κόσμο κάθε χρόνο και τους ανθρώπους που τις γράφουν. Κάποιοι είναι γνωστοί σε πολλούς, άλλοι μόνο στον τομέα τους... Λίγοι άνθρωποι, υποψιαζόμαστε, θα γνωρίζουν τα 100 άτομα».
Στο 20ο γκαλά Time100 του περιοδικού το βράδυ της Πέμπτης οικοδέσποινα ήταν η Νίκι Γκλέιζερ και τραγούδησαν οι Λουκ Κομπς και Κόκο Τζόουνς.
Host and honoree Nikki Glaser arrives at the 2026 Time100 Gala in New York City.— Deadline (@DEADLINE) April 24, 2026
See more photos here: https://t.co/7Cj4AK4tMY
Μεταξύ των καλεσμένων που ξεχώρισαν για τις εμφανίσεις τους ήταν η Ντέμι Μουρ με υψηλής ραπτικής σύνολο των Zac Posen και Kim Jones του GapStudio, κρεμ φόρεμα με σούρες στο μπούστο, με τιράντες, στενό στη μέση και με φαρδιά φούστα και σακάκι.
Demi Moore has arrived at the 2025 TIME100 Gala carpet in New York City
Η Ντακότα Τζόνσον επέλεξε φόρεμα Valentino σε αρχαιοελληνικό στυλ με τιράντες και ντραπέ. Ο λαιμός της ήταν περικυκλωμένος από πούλιες, που έδεναν μια φαρδιά κάπα και ουρά μέχρι το πάτωμα. Το συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα με διαμάντια και λεπτομέρειες φιδιού.
#DakotaJohnson arrives at the Time100 Gala. pic.twitter.com/AX6furSgf3— Variety (@Variety) April 23, 2026
Kate Hudson brings the glam on the red carpet at the 2026 TIME100 Gala! 🖤✨ pic.twitter.com/he7ZbGloYs— ExtraTV (@extratv) April 23, 2026
Η Χέιλι Μπίμπερ επέλεξε μια maxi δημιουργία Saint Laurent σε ασημί απόχρωση, με δαντέλα και στενή γραμμή και το συνδύασε με ένα διακριτικό βραχιόλι.
From Bieberchella to the TIME100 Gala! Hailey Bieber stunned on the gala's carpet in NYC 🩶🤍🪽 pic.twitter.com/1g9JmODP2H— Page Six (@PageSix) April 23, 2026
Η ηθοποιός Μπλέικ Λάιβλι βάδισε στο κόκκινο χαλί με έξωμο κόκκινο φόρεμα από τον Zuhair Murad με ουρά δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Blake Lively has arrived at the 2025 TIME100 Gala in New York City
Εντυπωσιακό στράπλες ασημί φόρεμα, δημιουργία του Francesco Scognamiglio επέλεξε η Αγγλίδα παρουσιάστρια, μοντέλο Μόρα Χίγκινς.
Fresh off her #DWTS announcement, Maura Higgins is giving us mirrorball vibes at the 2026 TIME100 Gala! 🪩 pic.twitter.com/UpxFHC1GL2— ExtraTV (@extratv) April 23, 2026
