Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανυπομονώ να γεννηθεί η κόρη μου, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ανυπομονώ να γεννηθεί η κόρη μου, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο
Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη για το όνομα, περιμένουμε πρώτα να πάνε όλα καλά, είπε ο τραγουδιστής
Την ανυπομονησία να γεννηθεί η κόρη του, περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τονίζοντας πως βιώνει ξεχωριστές στιγμές αυτήν την περίοδο.
Πριν από περίπου δύο μήνες, η σύζυγος του τραγουδιστή, Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Σε δηλώσεις που έκανε ο καλλιτέχνης στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, μοιράστηκε τα συναισθήματά του, σχολιάζοντας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι να πάνε όλα καλά με τον τοκετό: «Όλα είναι τέλεια παιδιά, περνάω πάρα πολύ όμορφες στιγμές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Πρώτα ο Θεός να έρθει με το καλό η κόρη μου και θα τα βρούμε όλα. Ανυπομονώ, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη για το όνομα, περιμένουμε πρώτα να πάνε όλα καλά».
Σε άλλο σημείο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξήγησε πως με τη σύζυγό του δεν έχουν σκεφτεί σχετικά με το πρόσωπο που θα βαφτίσει το παιδί τους, μετά τις συνεχείς ερωτήσεις για το εάν θα είναι νονά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν έχουμε σκεφτεί ποιοι θα είναι νονοί. Φτάνει πια με αυτό με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτό που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή, είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, αυτό που κάνω, η μουσική μου. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και όλα αυτά που ακούγονται περί πολιτικής και τέτοια, πόσες φορές θα τα πω; Δεν με αφορά κάτι τέτοιο».
Στις 9 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτησή της στα social media. Συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, στις οποίες εμφανίζονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο γιος τους, Βασίλης. Στο τέλος του βίντεο, το παιδί τους φαίνεται να φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της Αλεξάνδρας Νίκα.
Πριν από περίπου δύο μήνες, η σύζυγος του τραγουδιστή, Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Σε δηλώσεις που έκανε ο καλλιτέχνης στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, μοιράστηκε τα συναισθήματά του, σχολιάζοντας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι να πάνε όλα καλά με τον τοκετό: «Όλα είναι τέλεια παιδιά, περνάω πάρα πολύ όμορφες στιγμές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Πρώτα ο Θεός να έρθει με το καλό η κόρη μου και θα τα βρούμε όλα. Ανυπομονώ, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη για το όνομα, περιμένουμε πρώτα να πάνε όλα καλά».
Σε άλλο σημείο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξήγησε πως με τη σύζυγό του δεν έχουν σκεφτεί σχετικά με το πρόσωπο που θα βαφτίσει το παιδί τους, μετά τις συνεχείς ερωτήσεις για το εάν θα είναι νονά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Δεν έχουμε σκεφτεί ποιοι θα είναι νονοί. Φτάνει πια με αυτό με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτό που με νοιάζει εμένα αυτή τη στιγμή, είναι η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, αυτό που κάνω, η μουσική μου. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και όλα αυτά που ακούγονται περί πολιτικής και τέτοια, πόσες φορές θα τα πω; Δεν με αφορά κάτι τέτοιο».
Στις 9 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Νίκα ανακοίνωσε ότι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από ανάρτησή της στα social media. Συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με οικογενειακές στιγμές, στις οποίες εμφανίζονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο γιος τους, Βασίλης. Στο τέλος του βίντεο, το παιδί τους φαίνεται να φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της Αλεξάνδρας Νίκα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
