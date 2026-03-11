Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους από το Σικάγο
Υπάρχουν βραδιές που περνούν και υπάρχουν βραδιές που μένουν μέσα σου για πάντα, ανέφερε ο τραγουδιστής για τη συναυλία που πραγματοποίησε
Μια κοινή φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους από το Σικάγο ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε το Σάββατο 7 Μαρτίου στο United Center του Σικάγo, με την οικογένειά του να τον ακολουθεί στο ταξίδι που έκανε για επαγγελματικούς λόγους. Μέσα από ανάρτηση που έκανε ο καλλιτέχνης την Τρίτη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από τη σκηνή, άλλες με την ομάδα του και ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο με τη σύζυγό του και τον γιο τους, Βασίλη.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε τα συναισθήματά του για τη συγκεκριμένη συναυλία, ενώ σημείωσε ότι την αφιέρωσε στον αδερφό του, ο οποίος δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό του, καθώς γεννούσε η γυναίκα του. Όπως έγραψε: «Και αυτή τη βραδιά θέλω να την αφιερώσω και στον αδερφό μου Παύλο, που δεν μπόρεσε να είναι εδώ, γιατί εκείνη την ώρα ζούσε τη δική του μεγάλη στιγμή περιμένοντας να έρθει στον κόσμο το παιδί του. Και κάπως έτσι, την ίδια νύχτα που εμείς ζούσαμε ένα όνειρο στη σκηνή γεννιόταν και μια καινούρια ζωή στην οικογένειά μας».
Όσο για την εμφάνισή του στο United Center και την αγάπη που έλαβε από τον κόσμο, ο τραγουδιστής σχολίασε: «Υπάρχουν βραδιές που περνούν και υπάρχουν βραδιές που μένουν μέσα σου για πάντα. Αυτό που ζήσαμε μαζί δεν ήταν απλά μια συναυλία. Ήταν μήνες δουλειάς, ταξιδιών, ξενυχτιών, πίεσης και πίστης από μια ομάδα ανθρώπων που έδωσε όλη της την ενέργεια για να γίνει αυτή η στιγμή πραγματικότητα. Πίσω από τα φώτα της σκηνής, πίσω από κάθε νότα και κάθε χειροκρότημα, υπήρχαν άνθρωποι που δούλεψαν με αφοσίωση και ψυχή. Και κάτι που με συγκινεί βαθιά, άνθρωποι άφησαν για λίγο τις ζωές τους, μπήκαν σε αεροπλάνα, ταξίδεψαν από μακριά, από άλλες πόλεις και χώρες, μόνο και μόνο για να είναι εδώ και να μοιραστούμε αυτή τη στιγμή μαζί. Αυτό από μόνο του σημαίνει τα πάντα για μένα».
Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρόσθεσε: «Ο κόσμος είδε μια μεγάλη βραδιά. Εγώ όμως ξέρω ότι πίσω από αυτή τη βραδιά υπάρχει μια ομάδα και ένας κόσμος που το πίστεψε πραγματικά. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στην υγειά της ομάδας, των αστεριών αυτών που έκανε το όνειρο πραγματικότητα».
Δείτε την ανάρτησή του
