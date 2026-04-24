Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για την εποχή που είχε σχέση με τον Γιάννη Πάριο: Πέρασα κρίσεις πανικού, δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί κανείς τη δημοσιότητα
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για την εποχή που είχε σχέση με τον Γιάννη Πάριο: Πέρασα κρίσεις πανικού, δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί κανείς τη δημοσιότητα
Έβγαινα από το σπίτι και από θάμνους ξεπετιόταν και ένας φωτογράφος, είπε η ηθοποιός
Στη δημοσιότητα που ήταν ιδιαίτερα έντονη την περίοδο που βρισκόταν σε σχέση με τον Γιάννη Πάριο αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, επισημαίνοντας ότι η πίεση που δεχόταν τότε ήταν τέτοια που της προκάλεσε ακόμη και κρίσεις πανικού.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη σε vidcast της Huffington Post, με σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Παρασκευή 24 Απριλίου στο «Happy Day», όπου μίλησε για την έντονη δημοσιότητα και το ενδιαφέρον των παπαράτσι που είχε επικεντρωθεί στη σχέση τους, παραδεχόμενη ότι εκείνη την περίοδο βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Όπως είπε: «Αυτό δεν το είχα συνηθίσει και για να σου πω την αλήθεια, πέρασα κάτι κρίσεις πανικού. Δεν ήταν εύκολο αυτό να το το διαχειριστεί κανείς. Έβγαινα από το σπίτι και από κάτι θάμνους ξεπετιόταν και ένας φωτογράφος».
Σε άλλο σημείο, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δήλωσε ότι σήμερα, μετά τον χωρισμό της με τον Γιάννη Πάριο, διατηρούν πολύ καλή σχέση: «Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη, και πρόσφατα μιλάγαμε, μου ευχήθηκε για τα γενέθλιά μου, έχουμε πολύ καλή επαφή».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη σε vidcast της Huffington Post, με σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται την Παρασκευή 24 Απριλίου στο «Happy Day», όπου μίλησε για την έντονη δημοσιότητα και το ενδιαφέρον των παπαράτσι που είχε επικεντρωθεί στη σχέση τους, παραδεχόμενη ότι εκείνη την περίοδο βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις. Όπως είπε: «Αυτό δεν το είχα συνηθίσει και για να σου πω την αλήθεια, πέρασα κάτι κρίσεις πανικού. Δεν ήταν εύκολο αυτό να το το διαχειριστεί κανείς. Έβγαινα από το σπίτι και από κάτι θάμνους ξεπετιόταν και ένας φωτογράφος».
Σε άλλο σημείο, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου δήλωσε ότι σήμερα, μετά τον χωρισμό της με τον Γιάννη Πάριο, διατηρούν πολύ καλή σχέση: «Έχω πάρα πολύ καλή σχέση με τον Γιάννη, και πρόσφατα μιλάγαμε, μου ευχήθηκε για τα γενέθλιά μου, έχουμε πολύ καλή επαφή».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα