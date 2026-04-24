Ο Νίνο μοιράστηκε μία άγνωστη ιστορία με τον Πάνο Κατσιμίχα: Δεν το έμαθε ποτέ κανείς αυτό, έστειλε μία επιστολή στα κανάλια νομίζω
GALA
Είχαμε βρεθεί με τον κύριο Πάνο Κατσιμίχα μία φορά, κάτσαμε για πολλές ώρες, συζητήσαμε, είπε ο τραγουδιστής

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία άγνωστη ιστορία με τον Πάνο Κατσιμίχα μοιράστηκε ο Νίνο, αναφέροντας για πρώτη φορά τον λόγο που ο καλλιτέχνης είχε στείλει μία επιστολή στα κανάλια, επιτρέποντας μέσω αυτής να τραγουδάει κομμάτια του ο Νίνο.

Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Εκτός Ρυθμού» στον  Ρυθμό 94.9 και σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Νίνο αρχικά δήλωσε, πως εάν είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει μόνο με έναν καλλιτέχνη, από το εξωτερικό αυτός θα ήταν ο Εντ Σίραν και από την Ελλάδα τα αδέρφια Κατσιμίχα.

Στη συνέχεια, έκανε γνωστό ότι έχει συναντηθεί μία φορά με τον Πάνο Κατσιμίχα, και πρόσθεσε ότι όταν στο παρελθόν είχε ερμηνεύσει το κομμάτι «Γέλα πουλί μου» από τα αδέρφια Κατσιμίχα, τότε τον είχε υπερασπιστεί ο Πάνος Κατσιμίχας μέσω μίας επιστολής.

Πιο αναλυτικά, ο Νίνο είπε: «Είχαμε βρεθεί με τον κύριο Πάνο Κατσιμίχα μία φορά, κάτσαμε για πολλές ώρες, συζητήσαμε. Δεν το έμαθε ποτέ κανείς αυτό. Είχα βγει και τραγουδούσα το "Γέλα πουλί μου" και τότε έλεγαν "τι είναι αυτά που λέει ο Νίνο, τραγουδάει Κατσιμιχαίους, δεν ντρέπεται λίγο" και έστειλε μία επιστολή ο κύριος Κατσιμίχας, στα κανάλια νομίζω, είναι πολλά χρόνια πίσω δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει και είχε πει "επιτρέπω και θα επιτρέπω για πάντα στον Νίνο να...". Θα ήθελα έστω και ένα κουπλέ να γράφαμε μαζί, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για δημιουργικούς».

Δείτε το βίντεο

@rythmos949fm

✨ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ ✨ Ο @Thodoris Marantinis υποδέχθηκε στο «Εκτός Ρυθμού» τον αγαπημένο @ninoxypolitas και έπαιξαν "Θάρρος ή Αλήθεια;" ✨ “Εκτός Ρυθμού” κάθε Τετάρτη 20:00-22:00 στον ΡΥΘΜΟ 94.9 ⭐️ #rythmos #rythmos949 #ektosrythmou

♬ πρωτότυπος ήχος - Rythmos 949
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης