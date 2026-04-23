Χαλκ Χόγκαν: Όταν αρρώστησε, κατάλαβα ότι η αγάπη μου για εκείνον δεν έσβησε ποτέ, είπε η πρώτη του σύζυγος
Χαλκ Χόγκαν: Όταν αρρώστησε, κατάλαβα ότι η αγάπη μου για εκείνον δεν έσβησε ποτέ, είπε η πρώτη του σύζυγος
Θα ήθελα τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για εμάς, λέει η Λίντα Χόγκαν σε ντοκιμαντέρ για τον θρύλο του WWE
Η πρώτη σύζυγος του Χαλκ Χόγκαν εμφανίζεται σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και μοιράζεται τα συναισθήματά της για εκείνον. Το «Hulk Hogan: Real American» του Netflix γυρίστηκε τρεις μήνες πριν τον θάνατο του θρύλου του WWE τον περασμένο Ιούλιο από καρδιακή προσβολή.
Ο Χαλκ και η Λίντα Χόγκαν παντρεύτηκαν το 1983 και απέκτησαν δύο παιδιά, την Μπρουκ και τον Νικ. Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2009. Παρά τον χωρισμό του, εκείνη εξακολουθούσε να νοιάζεται για τον άλλοτε σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, ενώ μόλις αρρώστησε, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε σταματήσει να τον αγαπά.
Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ, η Λίντα Χόγκαν συγκινείται, καθώς μιλά για τον πρώην σύζυγό της. «Εξακολουθώ να νοιάζομαι για εκείνον με τον ίδιο τρόπο, αυτό δεν φεύγει», εξηγεί η Λίντα. «Θα ήθελα τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για εμάς. Αλλά όταν αρρώστησε, κατάλαβα ότι η αγάπη μου για εκείνον δεν έσβησε ποτέ. Εξακολουθούσα να τον αγαπώ. Πραγματικά. Ακόμα τον αγαπώ», προσθέτει.
Παρά το γεγονός ότι ο γάμος τους έληξε με ένα πολύκροτο διαζύγιο, και ο Χόγκαν μίλησε στο ντοκιμαντέρ με τρυφερά λόγια για τα χρόνια που μοιράστηκαν μαζί. Προς το τέλος της σειράς, ο Χόγκαν ρωτήθηκε πότε ήταν «πιο ευτυχισμένος» στη ζωή του. Αφού σκέφτηκε για λίγο, ο Χόγκαν αποκάλυψε ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του άρχισε να έχει συχνές αναδρομές, επιστρέφοντας νοερά στην περίοδο που ήταν παντρεμένος με τη Λίντα και τα παιδιά τους ήταν μικρά.
«Αυτή ήταν πιθανότατα η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου», εξομολογήθηκε ο Χόγκαν σε μία από τις πιο φορτισμένες και συγκινητικές στιγμές του ντοκιμαντέρ, την ώρα που προβάλλεται οικογενειακό βίντεο με τον αείμνηστο σταρ του WWE να κυλιέται στο πάτωμα και να παίζει με την κόρη του και τον γιο του, όταν ήταν ακόμη παιδιά.
Ο Χόγκαν εξήγησε επίσης σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ ότι η απόκτηση παιδιών άλλαξε τη ζωή του. «Όλος ο λόγος για τον οποίο ζούσα άλλαξε αμέσως», είπε, μιλώντας για τη γέννηση του πρώτο του παιδί, της Μπρουκ. «Δεν είχα ιδέα ότι όλη μου η προσοχή θα στρεφόταν στο να προσπαθώ να προστατεύσω αυτόν τον άνθρωπο».
Αργότερα, αναφερόμενος στον ερχομό του γιου του — κάτι που, όπως τόνισε, τον αιφνιδίασε, καθώς ο ίδιος και η Λίντα δεν είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να αποκτήσουν άλλο παιδί — ο Χόγκαν είπε στους παραγωγούς ότι ήταν πανευτυχής στην ιδέα ότι θα αποκτούσε ένα αγοράκι.
«Ήταν πάντα τρυφερός με τα παιδιά», λέει η Λίντα Χόγκαν σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ. «Ποτέ δεν ξεχνούσε να πει “σ’ αγαπώ”».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Χαλκ και η Λίντα Χόγκαν παντρεύτηκαν το 1983 και απέκτησαν δύο παιδιά, την Μπρουκ και τον Νικ. Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2009. Παρά τον χωρισμό του, εκείνη εξακολουθούσε να νοιάζεται για τον άλλοτε σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, ενώ μόλις αρρώστησε, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε σταματήσει να τον αγαπά.
Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ, η Λίντα Χόγκαν συγκινείται, καθώς μιλά για τον πρώην σύζυγό της. «Εξακολουθώ να νοιάζομαι για εκείνον με τον ίδιο τρόπο, αυτό δεν φεύγει», εξηγεί η Λίντα. «Θα ήθελα τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για εμάς. Αλλά όταν αρρώστησε, κατάλαβα ότι η αγάπη μου για εκείνον δεν έσβησε ποτέ. Εξακολουθούσα να τον αγαπώ. Πραγματικά. Ακόμα τον αγαπώ», προσθέτει.
Παρά το γεγονός ότι ο γάμος τους έληξε με ένα πολύκροτο διαζύγιο, και ο Χόγκαν μίλησε στο ντοκιμαντέρ με τρυφερά λόγια για τα χρόνια που μοιράστηκαν μαζί. Προς το τέλος της σειράς, ο Χόγκαν ρωτήθηκε πότε ήταν «πιο ευτυχισμένος» στη ζωή του. Αφού σκέφτηκε για λίγο, ο Χόγκαν αποκάλυψε ότι στα τελευταία χρόνια της ζωής του άρχισε να έχει συχνές αναδρομές, επιστρέφοντας νοερά στην περίοδο που ήταν παντρεμένος με τη Λίντα και τα παιδιά τους ήταν μικρά.
Hulk Hogan Says He Was 'Happiest' When His Kids Were Little in Final Interview Before His Death
Ο Χόγκαν εξήγησε επίσης σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ ότι η απόκτηση παιδιών άλλαξε τη ζωή του. «Όλος ο λόγος για τον οποίο ζούσα άλλαξε αμέσως», είπε, μιλώντας για τη γέννηση του πρώτο του παιδί, της Μπρουκ. «Δεν είχα ιδέα ότι όλη μου η προσοχή θα στρεφόταν στο να προσπαθώ να προστατεύσω αυτόν τον άνθρωπο».
Αργότερα, αναφερόμενος στον ερχομό του γιου του — κάτι που, όπως τόνισε, τον αιφνιδίασε, καθώς ο ίδιος και η Λίντα δεν είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να αποκτήσουν άλλο παιδί — ο Χόγκαν είπε στους παραγωγούς ότι ήταν πανευτυχής στην ιδέα ότι θα αποκτούσε ένα αγοράκι.
«Ήταν πάντα τρυφερός με τα παιδιά», λέει η Λίντα Χόγκαν σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ. «Ποτέ δεν ξεχνούσε να πει “σ’ αγαπώ”».
Φωτογραφία: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
