Ο Χαλκ Χόγκαν είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει, όταν κατέρρεε ο γάμος με την πρώτη του σύζυγο
Ο Χαλκ Χόγκαν είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει, όταν κατέρρεε ο γάμος με την πρώτη του σύζυγο
Άρχισα να πίνω και να παίρνω χάπια, απλώς βυθίστηκα σε αυτή τη μαύρη τρύπα, είχε πει στην τελευταία του συνέντευξη ο θρύλος του WWE
Η σκέψη της αυτοκτονίας είχε περάσει από το μυαλό του Χαλκ Χόγκαν, όταν ο γάμος με την πρώτη του σύζυγο κατέρρεε. Η τελευταία συνέντευξη του θρύλου του WWE, που έφυγε από τη ζωή στα 71 του χρόνια από καρδιακή προσβολή, περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ του Netflix, «Hulk Hogan: Real American» και σε αυτή εκείνος έκανε την παραπάνω αποκάλυψη.
Μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ εστιάζει στην οικογενειακή ζωή του Χόγκαν, μεταξύ άλλων και στον γάμο του με τη Λίντα, την οποία παντρεύτηκε το 1983. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά: την κόρη τους Μπρουκ και τον γιο τους Νικ.
Θυμούμενος τη στιγμή που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, ο Χόγκαν περιέγραψε πως είχε βάλει «ένα όπλο στο στόμα μου», αφού είχε πιει αλκοόλ και είχε πάρει χάπια, σε ένα επεισόδιο βαθιάς απόγνωσης λίγο πριν από το διαζύγιό του το 2009.
Ο Χόγκαν ανέφερε ότι ο γάμος του με τη Λίντα άρχισε να διαλύεται περίπου την περίοδο που πρότεινε σε εκείνη, αλλά και στην υπόλοιπη οικογένεια, να πρωταγωνιστήσουν στο «Hogan Knows Best», το ριάλιτι του VH1 για τη ζωή τους εκτός ρινγκ. Ο δώδεκα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξηγεί ότι ήλπιζε πως τα γυρίσματα του ριάλιτι θα έδιναν σε εκείνον και τη Λίντα κάτι κοινό για να δουλέψουν μαζί, με την προσδοκία ότι αυτό θα τους έφερνε πιο κοντά. Ωστόσο, όπως λέει, οι δυο τους απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο — κάτι που οδήγησε τελικά σε ένα πικρό και εξαιρετικά προβεβλημένο διαζύγιο.
Ο Χόγκαν εξομογήθηξε ότι η διάλυση του γάμου του τον οδήγησαν ένα βράδυ στο να σκεφτεί την αυτοκτονία: «Γύρισα σπίτι και άρχισα να πίνω και, ξέρεις, να παίρνω χάπια, και απλώς βυθίστηκα σε αυτή τη μαύρη τρύπα για μερικές ημέρες και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να κάθομαι μπροστά στο μπάνιο μου με ένα όπλο στο στόμα μου και να μην ξέρω τι έκανα».
Συνεχίζοντας, αφηγήθηκε: «Έπιασα πάτο. Έδωσα στη Λίντα το 70% των πάντων επειδή απλώς δεν ήθελα να της ξαναμιλήσω ποτέ, να είμαι μαζί της, δεν ήθελα να τη δω ποτέ ξανά. Έτσι, της τα έδωσα όλα για να την ξεφορτωθώ και μετά το διαζύγιο δεν είχα χρήματα. Ήμουν διαλυμένος οικονομικά, και έτσι το TNA [Total Nonstop Action Wrestling] με έσωσε».
Ο επί χρόνια σταρ των WWE και WCW εντάχθηκε στην ανερχόμενη τότε διοργάνωση επαγγελματικής πάλης TNA στα τέλη του 2009, λίγο αφότου οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό του με τη Λίντα. Εκεί συνεργάστηκε με τον πρώην επικεφαλής της WCW και μακροχρόνιο φίλο του, Έρικ Μπίσοφ. «Ήταν πεσμένος και πονούσε», λέει ο Μπίσοφ για τον Χόγκαν εκείνη την περίοδο. «Βρισκόταν στο πιο σκοτεινό και καταστροφικό σημείο της ζωής του».
Στο ντοκιμαντέρ, ο Χόγκαν εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του, από την απόφαση να προτείνει στην οικογένειά του να συμμετάσχει σε ριάλιτι μέχρι μια σειρά από σκάνδαλα που τραυμάτισαν την υστεροφημία του — ανάμεσά τους ένα sex tape που διέρρευσε το 2007.
Όταν ρωτήθηκε πότε ήταν πιο ευτυχισμένος, ο Χόγκαν απάντησε ότι συχνά σκεφτόταν τα πρώτα χρόνια του γάμου του με τη Λίντα, όταν τα παιδιά τους ήταν ακόμη μικρά. Η Λίντα, που επίσης εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, εκφράζει τη δική της λύπη για την πορεία που είχε ο γάμος τους, λέγοντας ότι ακόμη τον αγαπούσε ακόμη και μετά το διαζύγιό τους.
«Νοιάζομαι ακόμη για εκείνον με τον ίδιο τρόπο, αυτό δεν φεύγει. Μακάρι τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για εμάς. Αλλά όταν αρρώστησε, συνειδητοποίησα ότι η αγάπη μου για εκείνον δεν ξεθώριασε ποτέ. Εξακολουθούσα να τον αγαπώ. Πραγματικά. Ακόμη τον αγαπώ», εξομολογείται.
Μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ εστιάζει στην οικογενειακή ζωή του Χόγκαν, μεταξύ άλλων και στον γάμο του με τη Λίντα, την οποία παντρεύτηκε το 1983. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά: την κόρη τους Μπρουκ και τον γιο τους Νικ.
Θυμούμενος τη στιγμή που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του, ο Χόγκαν περιέγραψε πως είχε βάλει «ένα όπλο στο στόμα μου», αφού είχε πιει αλκοόλ και είχε πάρει χάπια, σε ένα επεισόδιο βαθιάς απόγνωσης λίγο πριν από το διαζύγιό του το 2009.
Ο Χόγκαν ανέφερε ότι ο γάμος του με τη Λίντα άρχισε να διαλύεται περίπου την περίοδο που πρότεινε σε εκείνη, αλλά και στην υπόλοιπη οικογένεια, να πρωταγωνιστήσουν στο «Hogan Knows Best», το ριάλιτι του VH1 για τη ζωή τους εκτός ρινγκ. Ο δώδεκα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εξηγεί ότι ήλπιζε πως τα γυρίσματα του ριάλιτι θα έδιναν σε εκείνον και τη Λίντα κάτι κοινό για να δουλέψουν μαζί, με την προσδοκία ότι αυτό θα τους έφερνε πιο κοντά. Ωστόσο, όπως λέει, οι δυο τους απομακρύνθηκαν ακόμη περισσότερο — κάτι που οδήγησε τελικά σε ένα πικρό και εξαιρετικά προβεβλημένο διαζύγιο.
Hulk Hogan Reveals He Considered Suicide in ‘Rock Bottom’ Moment After Divorcing Ex-Wife Linda https://t.co/fM6niz6CVT— People (@people) April 22, 2026
Συνεχίζοντας, αφηγήθηκε: «Έπιασα πάτο. Έδωσα στη Λίντα το 70% των πάντων επειδή απλώς δεν ήθελα να της ξαναμιλήσω ποτέ, να είμαι μαζί της, δεν ήθελα να τη δω ποτέ ξανά. Έτσι, της τα έδωσα όλα για να την ξεφορτωθώ και μετά το διαζύγιο δεν είχα χρήματα. Ήμουν διαλυμένος οικονομικά, και έτσι το TNA [Total Nonstop Action Wrestling] με έσωσε».
Ο επί χρόνια σταρ των WWE και WCW εντάχθηκε στην ανερχόμενη τότε διοργάνωση επαγγελματικής πάλης TNA στα τέλη του 2009, λίγο αφότου οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό του με τη Λίντα. Εκεί συνεργάστηκε με τον πρώην επικεφαλής της WCW και μακροχρόνιο φίλο του, Έρικ Μπίσοφ. «Ήταν πεσμένος και πονούσε», λέει ο Μπίσοφ για τον Χόγκαν εκείνη την περίοδο. «Βρισκόταν στο πιο σκοτεινό και καταστροφικό σημείο της ζωής του».
Στο ντοκιμαντέρ, ο Χόγκαν εξέφρασε τη μεταμέλειά του για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του, από την απόφαση να προτείνει στην οικογένειά του να συμμετάσχει σε ριάλιτι μέχρι μια σειρά από σκάνδαλα που τραυμάτισαν την υστεροφημία του — ανάμεσά τους ένα sex tape που διέρρευσε το 2007.
Όταν ρωτήθηκε πότε ήταν πιο ευτυχισμένος, ο Χόγκαν απάντησε ότι συχνά σκεφτόταν τα πρώτα χρόνια του γάμου του με τη Λίντα, όταν τα παιδιά τους ήταν ακόμη μικρά. Η Λίντα, που επίσης εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, εκφράζει τη δική της λύπη για την πορεία που είχε ο γάμος τους, λέγοντας ότι ακόμη τον αγαπούσε ακόμη και μετά το διαζύγιό τους.
«Νοιάζομαι ακόμη για εκείνον με τον ίδιο τρόπο, αυτό δεν φεύγει. Μακάρι τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά για εμάς. Αλλά όταν αρρώστησε, συνειδητοποίησα ότι η αγάπη μου για εκείνον δεν ξεθώριασε ποτέ. Εξακολουθούσα να τον αγαπώ. Πραγματικά. Ακόμη τον αγαπώ», εξομολογείται.
