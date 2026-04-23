Η Μάγκι Τζίλενχαλ πρόεδρος της επιτροπής του 84ου Φεστιβάλ Βενετίας
Θα σταθώ απέναντι στα έργα με περιέργεια, θαυμασμό και ενθουσιασμό, δήλωσε η ηθοποιός και σκηνοθέτρια
Η Μάγκι Τζίλενχαλ θα είναι η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 84ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας.
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτρια, παραγωγός και σεναριογράφος βρέθηκε τελευταία φορά στη Φεστιβάλ το 2021 με το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, «Η Χαμένη Κόρη», μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε με πρωταγωνίστριες τις Τζέσι Μπάκλεϊ, Ολίβια Κόλμαν, Ντακότα Τζόνσον και με τη συμμετοχή του Πίτερ Σάρσγκααρντ, ταινία που απέσπασε το βραβείο καλύτερου σεναρίου. Πρόσφατα, σκηνοθέτησε το «The Bride!», μια φεμινιστική εκδοχή του μύθου του Φρανκενστάιν.
Η Τζίλενχαλ είναι η τρίτη γυναίκα που αναλαμβάνει την προεδρία της επιτροπής στο Lindo τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά την Ιζαμπέλ Ιπέρ το 2024, την Τζούλιαν Μουρ το 2022 και την Κέιτ Μπλάνσετ το 2020.
«Είμαι ενθουσιασμένη που αποδέχομαι την πρόσκληση να ηγηθώ της φετινής κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας», ανέφερε η Τζίλενχαλ σε δήλωσή της. «Η Βενετία στήριζε πάντα αληθινές, ξεχωριστές φωνές και είναι τιμή μου που θα συμβάλω στη συνέχιση αυτής της γενναίας και αναγκαίας παράδοσης. Δεν θα σταθώ απέναντι στα έργα για να τα κρίνω, αλλά με περιέργεια, θαυμασμό και ενθουσιασμό».
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Φεστιβάλ Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, σχολίασε: «Η Μάγκι Τζίλενχαλ ενσαρκώνει μια καλλιτεχνική διαδρομή ασυνήθιστης συνέπειας, που χτίστηκε με τον χρόνο, με ευφυΐα και θάρρος. Μια ηθοποιός ικανή να αποδώσει ανησυχητικούς και πολυεπίπεδους χαρακτήρες, επαναπροσδιορίστηκε επίσης ως σκηνοθέτις με τη “Χαμένη Κόρη”».
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «Η οπτική της για τον κινηματογράφο — τόσο διανοητική όσο και σωματική — επιβεβαιώθηκε περαιτέρω με την πρόσφατη ταινία “The Bride!”, που παγιώνει τη θέση της ως αυθεντικής δημιουργού. Το να την έχουμε πρόεδρο της επιτροπής μας σημαίνει ότι μπορούμε να βασιστούμε σε μια έγκυρη και ανεξάρτητη φωνή, εμψυχωμένη από εκείνο το αυθεντικό πάθος για τον arthouse κινηματογράφο που πάντοτε αποτελούσε την καρδιά του Φεστιβάλ».
Η Μάγκι Τζίλενχαλ ξεχώρισε το 2002 με το «Secretary» του Στίβεν Σέινμπεργκ, στο πλευρό του Τζέιμς Σπέιντερ, για το οποίο κέρδισε βραβείο του National Board of Review και απέσπασε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Independent Spirit Award. Ακολούθησε το «Sherrybaby» της Λόρι Κόλιερ, που της χάρισε δεύτερη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.
Το 2009 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζεφ Μπρίτζες στο «Crazy Heart», ερμηνεία που της έφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ανάμεσα στις άλλες αξιοσημείωτες κινηματογραφικές της εμφανίσεις συγκαταλέγονται τα «Donnie Darko», «Mona Lisa Smile», «Stranger Than Fiction», «The Dark Knight», «Nanny McPhee Returns», «Frank και The Kindergarten Teacher».
Η 84η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου.
Φωτογραφία: Shutterstock
Maggie Gyllenhaal will serve as jury president of the upcoming Venice Film Festival.— Variety (@Variety) April 23, 2026
"Venice has always supported truthful, singular voices and I am honored to play a part in continuing that brave and necessary tradition," she said in a statement. "I will not be standing in…
