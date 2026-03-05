Η Μάγκι Τζίλενχαλ αναγκάστηκε να κόψει σκηνές σεξουαλικής βίας από τη νέα της ταινία μετά από αντιδράσεις σε δοκιμαστικές προβολές
Η Μάγκι Τζίλενχαλ αναγκάστηκε να κόψει σκηνές σεξουαλικής βίας από τη νέα της ταινία μετά από αντιδράσεις σε δοκιμαστικές προβολές
Η τελική εκδοχή είναι κάπως πιο συγκρατημένη σε σχέση με το αρχικό μοντάζ, διευκρίνισε η σκηνοθέτρια του φιλμ The Bride!
Η Μάγκι Τζίλενχαλ αποκάλυψε ότι η Warner Bros. της ζήτησε να αφαιρέσει ορισμένες σκηνές σεξουαλικής βίας από την ταινία The Bride!, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε δοκιμαστικές προβολές και τις αρνητικές κριτικές που ακολούθησαν.
Η 48χρονη ηθοποιός που πριν από μερικά χρόνια έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνοθεσία εξήγησε ότι η τελική εκδοχή της ταινίας είναι «κάπως πιο συγκρατημένη» σε σχέση με το αρχικό μοντάζ, καθώς δέχθηκε πιέσεις για το περιεχόμενο.
Η ταινία «The Bride!» έχει στον πρωταγωνιστικό ρόλο την Τζέσι Μπάκλεϊ ως Νύφη του Φρανκενστάιν, ενώ το διάσημο Τέρας υποδύεται ο Κρίστιαν Μπέιλ. Το φιλμ περιλαμβάνει αρκετές σκηνές ωμής βίας, καθώς και στιγμές σεξουαλικής κακοποίησης.
Μιλώντας στους New York Times, η Μάγκι Τζίλενχαλ εξήγησε ότι μερικές από τις γυναίκες που παρακολούθησαν δοκιμαστικές προβολές αντέδρασαν έντονα, λέγοντας ότι «δεν θέλουν να βλέπουν μια γυναίκα να κακοποιείται». Η ίδια, ωστόσο, τόνισε ότι η σεξουαλική βία αποτελεί μια σκληρή πραγματικότητα της κοινωνίας και δεν πρέπει να αποσιωπάται στη μεγάλη οθόνη.
Αναφερόμενη στις μεγάλες δοκιμαστικές προβολές που οργάνωσε το στούντιο σε εμπορικά κέντρα, μοιράστηκε: «Και ένα από τα πράγματα που έθεσαν ήταν η βία: Είναι υπερβολικά βίαιη;». Όταν συζήτησε το ζήτημα με μια φίλη της, εκείνη της είπε: «Αναρωτιέμαι αν, αν ήσουν άνδρας που έκανε αυτή την ταινία, θα είχες την ίδια αντίδραση».
Μετά τις αντιδράσεις, το στούντιο ζήτησε αλλαγές στο φιλμ. Όπως εξήγησε η Τζίλενχαλ: «Μου ζήτησαν να αφαιρέσω ένα μέρος από αυτό, και το έκανα. Οπότε αυτό που βλέπετε είναι ήδη λίγο πιο συγκρατημένο από αυτό που υπήρχε αρχικά στην ταινία».
Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι το θέμα της σεξουαλικής βίας αποτέλεσε σημείο έντονης κριτικής. «Θέλω όμως να μιλήσω για τη σεξουαλική βία, γιατί είναι κάτι για το οποίο έχω δεχτεί επίσης έντονη κριτική. Μερικές γυναίκες μου είπαν: “Δεν θέλω να βλέπω μια γυναίκα να κακοποιείται”», επισήμανε.
Το τρέιλερ της ταινίας
Συνεχίζοντας, η Μάγκι Τζίλενχαλ διευκρίνισε ότι, παρότι δεν αντέχει ούτε εκείνη να βλέπει μια σκηνή κακοποίησης μιας γυναίκας, δεν η βία κατά των γυναίκων δεν παύει να αποτελεί μία πραγματικότητα : «Κι εγώ δεν θέλω να το βλέπω αυτό. Κι όμως, είναι μια μεγάλη πραγματικότητα στην κουλτούρα στην οποία ζούμε — ακόμη και την περίοδο που μοντάριζα αυτή την ταινία, υπήρχε τόση τρομακτική βία εναντίον των γυναικών στον κόσμο».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, τόνισε: «Αν λοιπόν πρόκειται να το δούμε, πρέπει να το δούμε με τρόπο που είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις, γιατί είναι κάτι πραγματικά φρικτό».
Maggie Gyllenhaal reveals Warner Bros made her cut down sexual violence in The Bride! after she was 'taken to task' over graphic scenes as film is brutally savaged by critics https://t.co/fD6leGDivt— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2026
Το τρέιλερ της ταινίας
