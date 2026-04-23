Κατερίνα Διδασκάλου: Αφαίρεσαν το πρόσωπό της από τη μαρκίζα του θεάτρου όπου παίζει - Υπάρχουν κάμερες, θα τον βρούμε
Κατερίνα Διδασκάλου: Αφαίρεσαν το πρόσωπό της από τη μαρκίζα του θεάτρου όπου παίζει - Υπάρχουν κάμερες, θα τον βρούμε
Όσοι έρχονται στο θέατρο μόνο καλά λόγια μου λένε, είπε η ηθοποιός μετά το συμβάν
Άγνωστος αφαίρεσε το πρόσωπο της Κατερίνας Διδασκάλου από τη μαρκίζα του θεάτρου όπου πρωταγωνιστεί, τονίζοντας ότι αναζητούν τον δράστη μέσω του υλικού από τις κάμερες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.
Την Πέμπτη 23 Απριλίου, η ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό μέσω από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», εξηγώντας πως αρχικά τρόμαξε όταν αντιλήφθηκε, ότι παρενέβη κάποιος, αφαιρώντας το πρόσωπό της από την αφίσα της θεατρικής παράστασης «Ο Γλάρος» όπου παίζει η ίδια.
Αναφερόμενη στις ενέργειες που αναμένονται για τον εντοπισμό του δράστη, σχολίασε: «Υπάρχουν κάμερες γύρω γύρω στη Συγγρού, όχι απ’ έξω απ’ το θέατρο, αλλά θα βρούμε τον δράστη, πού θα πάει». Νωρίτερα, η Κατερίνα Διδασκάλου περιέγραψε, πώς αντέδρασε όταν ενημερώθηκε για το συμβάν: «Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο σοκ. Είπα "ώπα, τι έγινε τώρα;". Τι μπορεί να συνέβη; Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό, αλλά στενοχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε, γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός στην προσπάθειά της να εξηγήσει τη συγκεκριμένη ενέργεια, τόνισε ότι δεν έχει εισπράξει αρνητική κριτική για την παράσταση, τόσο από τον κόσμο που τη συναντά, όσο και στα social media: «Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε. Δεν έχω δει έτσι αρνητικά πράγματα και στο Instagram ποτέ δεν μου γράφει κάποιος κακόβουλα ή αρνητικά σχόλια. Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι βανδαλισμένη. Θα είχαν βάλει μουστάκια και κέρατα, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχει κάνει ώρα αυτός για να το κάνει. Το έστειλα στα παιδιά μου και μου λένε "κάποιος που θέλει πολύ να σε έχει στο δωμάτιο του". Εντάξει, αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε, δεν βγαίνει η ζωή με φόβο».
Την Πέμπτη 23 Απριλίου, η ηθοποιός μίλησε για το περιστατικό μέσω από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Το Πρωινό», εξηγώντας πως αρχικά τρόμαξε όταν αντιλήφθηκε, ότι παρενέβη κάποιος, αφαιρώντας το πρόσωπό της από την αφίσα της θεατρικής παράστασης «Ο Γλάρος» όπου παίζει η ίδια.
Αναφερόμενη στις ενέργειες που αναμένονται για τον εντοπισμό του δράστη, σχολίασε: «Υπάρχουν κάμερες γύρω γύρω στη Συγγρού, όχι απ’ έξω απ’ το θέατρο, αλλά θα βρούμε τον δράστη, πού θα πάει». Νωρίτερα, η Κατερίνα Διδασκάλου περιέγραψε, πώς αντέδρασε όταν ενημερώθηκε για το συμβάν: «Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο σοκ. Είπα "ώπα, τι έγινε τώρα;". Τι μπορεί να συνέβη; Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό, αλλά στενοχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε, γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός στην προσπάθειά της να εξηγήσει τη συγκεκριμένη ενέργεια, τόνισε ότι δεν έχει εισπράξει αρνητική κριτική για την παράσταση, τόσο από τον κόσμο που τη συναντά, όσο και στα social media: «Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο θέατρο μόνο καλά μου λένε. Δεν έχω δει έτσι αρνητικά πράγματα και στο Instagram ποτέ δεν μου γράφει κάποιος κακόβουλα ή αρνητικά σχόλια. Κάποιος ήθελε πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο. Δεν είναι βανδαλισμένη. Θα είχαν βάλει μουστάκια και κέρατα, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχει κάνει ώρα αυτός για να το κάνει. Το έστειλα στα παιδιά μου και μου λένε "κάποιος που θέλει πολύ να σε έχει στο δωμάτιο του". Εντάξει, αυτά δεν είναι για να φοβόμαστε, δεν βγαίνει η ζωή με φόβο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα