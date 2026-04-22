Η Τζάνετ Τζάκσον αρνήθηκε να εμφανιστεί στην ταινία «Michael»
Πουθενά δεν εμφανίζεται η Τζάνετ Τζάκσον ως χαρακτήρας στη νέα βιογραφική ταινία «Michael» για τον εκλιπόντα αδελφό της Μάικλ Τζάκσον, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φούκουα.

«Μακάρι να ήταν όλοι στην ταινία», είπε η Λατόγια Τζάκσον, αδελφή του Μάικλ Τζάκσον, τη Δευτέρα το βράδυ στην πρεμιέρα της ταινίας, στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ. «Της ζητήθηκε και εκείνη ευγενικά αρνήθηκε, οπότε πρέπει να σεβαστείτε τις επιθυμίες της», πρόσθεσε στο Variety.



Τον Μάικλ υποδύεται ο ανιψιός τους, Τζάαφαρ Τζάκσον, τον Τζο Τζάκσον ο Κόλμαν Ντομίνγκο και η Νία Λονγκ την Κάθριν Τζάκσον. Τη Λατόγια υποδύεται η Τζέσικα Σούλα. Ο Τζουλιάνο Βάλντι εμφανίζεται στον ρόλο του νεότερου Μάικλ.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι ήταν «πολύ σημαντικό» να συμμετέχει η οικογένεια Τζάκσον στην ταινία. «Αφηγείσαι τη ζωή κάποιου, θέλεις να βεβαιωθείς ότι είναι χαρούμενοι με αυτό», είπε ο Αντουάν Φούκουα.

Το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον έχει επενδύσει στο έργο και ο γιος του, Πρινς Τζάκσον είναι εκτελεστικός παραγωγός. Τα άλλα παιδιά του, ο Μπίγκι και η Πάρις, δεν συμμετέχουν. Η Πάρις έχει επικρίνει δημόσια την ταινία για «πολλές ανακρίβειες» και «πολλά απροκάλυπτα ψέματα».

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης