Η Τζάνετ Τζάκσον αρνήθηκε να εμφανιστεί στην ταινία «Michael»
Μακάρι να ήταν όλοι στην ταινία, είπε η αδερφή της, Λατόγια Τζάκσον
Πουθενά δεν εμφανίζεται η Τζάνετ Τζάκσον ως χαρακτήρας στη νέα βιογραφική ταινία «Michael» για τον εκλιπόντα αδελφό της Μάικλ Τζάκσον, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φούκουα.
«Μακάρι να ήταν όλοι στην ταινία», είπε η Λατόγια Τζάκσον, αδελφή του Μάικλ Τζάκσον, τη Δευτέρα το βράδυ στην πρεμιέρα της ταινίας, στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ. «Της ζητήθηκε και εκείνη ευγενικά αρνήθηκε, οπότε πρέπει να σεβαστείτε τις επιθυμίες της», πρόσθεσε στο Variety.
Τον Μάικλ υποδύεται ο ανιψιός τους, Τζάαφαρ Τζάκσον, τον Τζο Τζάκσον ο Κόλμαν Ντομίνγκο και η Νία Λονγκ την Κάθριν Τζάκσον. Τη Λατόγια υποδύεται η Τζέσικα Σούλα. Ο Τζουλιάνο Βάλντι εμφανίζεται στον ρόλο του νεότερου Μάικλ.
Ο σκηνοθέτης είπε ότι ήταν «πολύ σημαντικό» να συμμετέχει η οικογένεια Τζάκσον στην ταινία. «Αφηγείσαι τη ζωή κάποιου, θέλεις να βεβαιωθείς ότι είναι χαρούμενοι με αυτό», είπε ο Αντουάν Φούκουα.
Το ίδρυμα Μάικλ Τζάκσον έχει επενδύσει στο έργο και ο γιος του, Πρινς Τζάκσον είναι εκτελεστικός παραγωγός. Τα άλλα παιδιά του, ο Μπίγκι και η Πάρις, δεν συμμετέχουν. Η Πάρις έχει επικρίνει δημόσια την ταινία για «πολλές ανακρίβειες» και «πολλά απροκάλυπτα ψέματα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
LaToya Jackson says her sister, Janet Jackson, “kindly declined” to be portrayed in the upcoming "Michael":— Variety (@Variety) April 21, 2026
“I wish everybody was in the movie. She was asked and she kindly declined so you have to respect her wishes."https://t.co/oCdk5KtwFJ pic.twitter.com/T7TaxLoEtm
Michael Jackson biopic is savaged over 'egregious omissions' after daughter Paris distanced herself amid claims she believes allegations against him and sister Janet was scrubbed from film after refusing to take part https://t.co/fUKvRZQsMx— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα