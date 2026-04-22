Χριστίνα Αλούπη: Δεν νιώθω πολύ άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη για την κακοποιητική σχέση που είχα
Στενοχωρήθηκα λίγο, ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, επισήμανε η ηθοποιός
Καθόλου άνετα δεν αισθάνεται η Χριστίνα Αλούπη να μιλά σε κάθε συνέντευξή της για την κακοποιητική σχέση που είχε.
Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 22 Απριλίου, η ηθοποιός στενοχωρήθηκε όταν τελικά αποκάλυψε όσα είχε περάσει εξαιτίας της ψυχολογικής βίας που της ασκούσε πρώην σύντροφός της, καθώς τα λόγια της ερμηνεύτηκαν με διαφορετικό τρόπο από τα πρόσωπα που την παρακολούθησαν. Παράλληλα, τόνισε πως θεωρεί ότι κάθε άνθρωπος που μιλάει για τέτοιου είδους θέματα, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ευαισθησία.
Η Χριστίνα Αλούπη είπε αναλυτικά: «Ήταν κάτι πάρα πολύ αυθόρμητο που είπα. Δεν νιώθω και πολύ άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη γι’ αυτό, γιατί στενοχωρήθηκα λίγο. Όποιος ακούει προς τα έξω, μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Κανένας άνθρωπος που ακούει μια εξομολόγηση, δεν μπορεί να κρίνει και να πει "έλα μωρέ, σιγά τι πέρασες εσύ". Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά περάσαμε. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ ευαισθησία και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που περνάνε κάτι δύσκολο».
«Έχω υπάρξει σε σχέση που υπήρχε ψυχολογική βία, δεν μπορούσα να φύγω»
Η Χριστίνα Αλούπη είχε μιλήσει στο «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Μαρτίου για τον σύντροφό της από τον οποίο υπέστη ψυχολογική βία. Όπως ανέφερε, όταν έμαθε πως ήταν έγκυος σε αγόρια υποσχέθηκε στον εαυτό της να τα μεγαλώσει σωστά, ώστε καμία γυναίκα να μην υποφέρει εξαιτίας τους στο μέλλον.
Όπως σημείωσε, στην κακοποιητική της σχέση έπρεπε να προσέχει πώς ντυνόταν και δεν της επιτρεπόταν να βγαίνει πάνω από μία ώρα με τις φίλες της: «Είχα μια άσχημη εμπειρία σε σχέση μου, σε ηλικία που δεν καταλάβαινα τι μου συνέβαινε. Όταν είναι ύπουλη αυτή η ψυχολογική βία, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι νάρκισσοι, θέλουν να σε έχουν υποχείριο και να σε ελέγχουν για να νιώθουν αυτοί πιο σπουδαίοι από εσένα. Βρίσκουν τις αδυναμίες σου και τους μηχανισμούς για να σε έχουν υπό τον έλεγχό τους και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να ξεφύγεις από αυτές τις σχέσεις, γιατί σε τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου βασανιστήριο. Όταν κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πρέπει να φύγω, δεν μπορούσα. Κάνεις τα πάντα για να μην προκαλέσεις τον θυμό και την οργή του άλλου. Έπρεπε να προσέχω τι φοράω, πώς παρουσιάζομαι προς τα έξω, να μην δώσω την εντύπωση ότι μπορεί να μιλάω περισσότερο σε έναν άλλο άντρα. Δεν μπορούσα να βγω με τις φίλες μου, μπορούσα να βγω μόνο το πρωί με τις φίλες μου για καφέ και στη μια ώρα του καφέ με έπαιρνε τηλέφωνο για να φύγω. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε θεωρούν κτήμα τους και προσπαθούν να σε απομονώσουν. "Μόνο εγώ σε αγαπάω, μόνο εγώ θα είμαι εκεί για σένα" και στο τέλος καταλήγεις να πιστεύεις ότι "δεν θα με αγαπήσει όντως κανένας άλλος"», είπε.
Αμέσως μετά, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος σε αγόρια, έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου, και είπα ότι θα βγάλω σωστούς άντρες στην κοινωνία. Δε θέλω ποτέ καμία γυναίκα να υποφέρει από τα δικά μου τα παιδιά όταν μεγαλώσουν».
