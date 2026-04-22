Χριστίνα Αλούπη: Δεν νιώθω πολύ άνετα να μιλάω σε κάθε συνέντευξη για την κακοποιητική σχέση που είχα

Η Χριστίνα Αλούπη είχε μιλήσει στο «Πρωινό» την Πέμπτη 19 Μαρτίου για τον σύντροφό της από τον οποίο υπέστη ψυχολογική βία. Όπως ανέφερε, όταν έμαθε πως ήταν έγκυος σε αγόρια υποσχέθηκε στον εαυτό της να τα μεγαλώσει σωστά, ώστε καμία γυναίκα να μην υποφέρει εξαιτίας τους στο μέλλον.Όπως σημείωσε, στην κακοποιητική της σχέση έπρεπε να προσέχει πώς ντυνόταν και δεν της επιτρεπόταν να βγαίνει πάνω από μία ώρα με τις φίλες της: «Είχα μια άσχημη εμπειρία σε σχέση μου, σε ηλικία που δεν καταλάβαινα τι μου συνέβαινε. Όταν είναι ύπουλη αυτή η ψυχολογική βία, δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς γίνεται. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοί είναι νάρκισσοι, θέλουν να σε έχουν υποχείριο και να σε ελέγχουν για να νιώθουν αυτοί πιο σπουδαίοι από εσένα. Βρίσκουν τις αδυναμίες σου και τους μηχανισμούς για να σε έχουν υπό τον έλεγχό τους και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να ξεφύγεις από αυτές τις σχέσεις, γιατί σε τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου βασανιστήριο. Όταν κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πρέπει να φύγω, δεν μπορούσα. Κάνεις τα πάντα για να μην προκαλέσεις τον θυμό και την οργή του άλλου. Έπρεπε να προσέχω τι φοράω, πώς παρουσιάζομαι προς τα έξω, να μην δώσω την εντύπωση ότι μπορεί να μιλάω περισσότερο σε έναν άλλο άντρα. Δεν μπορούσα να βγω με τις φίλες μου, μπορούσα να βγω μόνο το πρωί με τις φίλες μου για καφέ και στη μια ώρα του καφέ με έπαιρνε τηλέφωνο για να φύγω. Αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε θεωρούν κτήμα τους και προσπαθούν να σε απομονώσουν. "Μόνο εγώ σε αγαπάω, μόνο εγώ θα είμαι εκεί για σένα" και στο τέλος καταλήγεις να πιστεύεις ότι "δεν θα με αγαπήσει όντως κανένας άλλος"», είπε.Αμέσως μετά, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος σε αγόρια, έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου, και είπα ότι θα βγάλω σωστούς άντρες στην κοινωνία. Δε θέλω ποτέ καμία γυναίκα να υποφέρει από τα δικά μου τα παιδιά όταν μεγαλώσουν».