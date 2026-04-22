Survivor: Προτίμησα να βγω μπροστά και να υπάρξει ευημερία στην ομάδα, είπε ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ για την υποψηφιότητά του

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την αγωνιστική του εικόνα το τελευταίο διάστημα, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ στάθηκε στην πτώση της απόδοσής του, σημειώνοντας: « Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο καλός τελευταία. Έχω πέσει πάρα πολύ. Οπότε είτε βγω σήμερα είτε αύριο, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά ».



Ωστόσο, η επιλογή του να τεθεί υποψήφιος προκάλεσε αντιδράσεις εντός της ομάδας, με τον Δημήτρη να τοποθετείται αναλύοντας τα δεδομένα από αγωνιστική σκοπιά, αμφισβητώντας τα κίνητρα πίσω από τη στάση του συμπαίκτη του.



Πιο συγκεκριμένα, είπε: « Αν το δούμε λίγο αγωνιστικά είναι τρεις γυναίκες δυνατές, εγώ δεν θα ακουμπούσα σε αυτές τις γυναίκες, τις συγκεκριμένες. Ο Νίκος βγήκε, ο Μιχάλης δεν ψηφίζεται, έμεινε ο Benzy και ο Άλεξ. Θα ψήφιζαν τον Benzy ; Στον Άλεξ θα έπρεπε να πάνε. Οπότε, το “βγήκα μπροστά” εδώ είναι σαν το “βγήκα μπροστά” που κάποτε κορόιδευε ο Άλεξ. Έτσι θεωρώ εγώ. Aγωνιστικά, θα έπρεπε να βγει. Είναι η δεύτερη ψηφοφορία που βγαίνει και που βγαίνει μπροστά, γιατί και στην πρώτη είχε βγει μπροστά, και τότε ήταν ψηφοφορία με έξι άτομα και τώρα είναι ψηφοφορία με έξι άτομα ».

Συμφιλιωμένος με την υποψηφιότητά του προς αποχώρηση από το «Survivor» εμφανίστηκε οΣτο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, ο παίκτης αναδείχτηκε δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση από την ομάδα των Αθηναίων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε στο συμβούλιο του νησιού.Αναφερόμενος στη διαδικασία που οδήγησε στην υποψηφιότητά του, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι περίμενε την εξέλιξη αυτή και εξήγησε τη στάση που κράτησε απέναντι στην ομάδα, επισημαίνοντας: «Εγώ βγήκα μπροστά σήμερα στην ομάδα, έκανα μία συζήτηση. Υπήρχε και μία δεύτερη επιλογή. Και προτίμησα να υπάρξει ευημερία στην ομάδα και να μην υπάρξει ένταση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει ένταση. Οπότε προτίμησα να βγω μπροστά και να πω “ψηφίστε εμένα καλύτερα”».