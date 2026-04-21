Θεοδωρόπουλος κατά Κούρτοβικ στο Survivor: Έχει βοηθήσει ανθρώπους να διαλύσουν την ψυχολογία τους και να αποχωρήσουν
Το ξέρουν όλοι στην ομάδα των «Αθηναίων» και όποιος πει ότι δεν το ξέρει, λέει βαριά ψέματα, τόνισε
Αρνητικά μίλησε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος για τον μέχρι πρότινος συμπαίκτη του, τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, υποστηρίζοντας ότι έχει οδηγήσει πολλούς εκτός Survivor. Ο παίκτης των «Επαρχιωτών» πλέον τον κατηγόρησε ότι έχει καταστρέψει την ψυχολογία ατόμων μέσα στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η παραμονή τους.
Μιλώντας στην κάμερα κατά τη διάρκεια του αποψινού επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος είπε για τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ: «Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να διαλύσουν την ψυχολογία τους και να αποχωρήσουν μόνοι τους από το Survivor. Είναι ο νούμερο ένα λόγος και το ξέρουν όλοι στην ομάδα των ''Αθηναίων'' και όποιος πει ότι δεν το ξέρει, λέει βαριά ψέματα. Οπότε, νιώθω ότι το ίδιο κάνει και τώρα. Τώρα, ο Άλεξ έχει πάρει μία παράταση ζωής με τον Μιχάλη (Σηφάκη) απέναντι, μέχρι ο ίδιος ο Μιχάλης να καταλάβει τι γίνεται και να τον φάει από το παιχνίδι».
