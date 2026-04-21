Δημήτρης Θεοδωρόπουλος μετά την ένωση στο «Survivor»: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω 15 ψεύτικα χαμόγελα στον ίδιο χώρο





Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις αλλαγές που έφερε η συνύπαρξη των δύο ομάδων στον ίδιο χώρο, ο ίδιος παίκτης μοιράστηκε μερικές από τις αλλαγές που δεν του είναι ευχάριστες: « Μου φαίνεται ήδη περίεργο που δίπλα στην ταμπέλα Αθηναίοι, έχει μπει η ταμπέλα Επαρχιώτες. Μου φαίνεται ήδη περίεργο που δίπλα στην καλύβα μου υπάρχει η καλύβα του Σηφάκη. Το πιο περίεργο θα είναι να χάσω σε αγώνα, να έρθω εδώ και τα κατεβασμένα μας μούτρα να συνδυάζονται με τα χαμόγελά τους ».

Τα πρώτα του συναισθήματα μετά την ένωση των δύο ομάδων στο « Survivor » περιέγραψε ο, με τον παίκτη των Αθηναίων να παρατηρεί ψεύτικες συμπεριφορές.Στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου, Επαρχιώτες και Αθηναίοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην ίδια παραλία, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στο παιχνίδι.Κατά την πρώτη κοινή τους παρουσία στον ίδιο χώρο, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε μεταξύ των παικτών, δίνοντας έμφαση στην αμηχανία και τις αντιδράσεις των δύο πλευρών: «Είχα πάρα πολύ καιρό να δω 15 ψεύτικα χαμόγελα στον ίδιο χώρο. Ήμασταν οι 7 με το ψεύτικο χαμόγελο τύπου: "Καλωσήρθατε, ωραία δεν είναι εδώ;". Οι 8 τους με το χαμόγελο: "Τι ωραία που είστε εδώ". Από μέσα μας ήμασταν όλοι μουρτζούφληδες και λέγαμε: "Μπορείτε σας παρακαλώ να φύγετε;". Και οι Επαρχιώτες έλεγαν: "Μπορείτε σας παρακαλώ να πάμε πίσω στην παραλία μας;"».