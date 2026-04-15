«Επαρχιώτες» στο Survivor: Ο Benzy πιέστηκε για να βγει μπροστά ως υποψήφιος για αποχώρηση, δεν είναι σωστό
Αγωνιστικά είναι πολύ δυνατός, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, υποστήριξαν
Το γεγονός ότι ο Benzy Καραντώνης είναι υποψήφιος για αποχώρηση από το Survivor σχολίασαν οι «Επαρχιώτες» και πιο συγκεκριμένα η Ιωάννα Δεσύλλα, η Αναστασία Στεργίου και ο Μιχάλης Σηφάκης.
Η πρώτη υποστήριξε πως δεν είναι σωστό να βρεθεί ο αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να μη συνεχίσει στο ριάλιτι επιβίωσης, αφού πρόκειται για έναν πολύ δυνατό παίκτη από την ομάδα των «Αθηναίων». Για την Αναστασία, η εξέλιξη αυτή ήρθε λόγω πιέσεων που δέχτηκε ο Benzy από συμπαίκτες του για να ψηφιστεί ως υποψήφιος, ενώ ο Μιχάλης τόνισε πως τους «Επαρχιώτες» θα τους συνέφερε η αποχώρηση της Μαντίσας Τσότα ή του Νίκου Κάππου.
«Θεωρώ ότι δεν ήταν σωστό να βγει ο Benzy μπροστά. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα βγει αγαπητός από το κοινό λόγω του αδερφού του. Αγωνιστικά είναι πολύ δυνατός, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση», είπε αρχικά η Ιωάννα στο νέο επεισόδιο του Survivor.
Δείτε το βίντεο
Με τη σειρά της, η Αναστασία εξέφρασε την άποψη ότι ο Benzy βρέθηκε σε αυτή τη θέση, μετά από πιέσεις του Δημήτρη Θεοδωρόπουλου και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ. «Θεωρώ ότι ο Benzy πιέστηκε από Δημήτρη και Κούρτοβικ για να βγει μπροστά ως υποψήφιος. Δεν θεωρώ ότι το έκανε εκατό τοις εκατό με όλη του την καρδιά. Είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, πριν την ένωση. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι ο κόσμος θα τον κρατήσει», σχολίασε.
Από την άλλη, ο Μιχάλης εξήγησε ποιο αποτέλεσμα θα ωφελούσε τη δική του ομάδα: «Την Μπλε ομάδα τη συμφέρει να αποχωρήσει ο Νίκος ή η Μαντίσα, κάτι που θα αποδυνάμωνε πάρα πολύ την Κόκκινη ομάδα και θα τους έβγαζε εκτός πλάνου γιατί το πλάνο τους είναι να φύγει η Όλγα. Μην υποτιμάτε την Όλγα. Οι μονομαχίες είναι ύπουλες και, αν κάνει η Όλγα το θαύμα της, οι Κόκκινοι θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό».
