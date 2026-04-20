Η Αν Χάθαγουεϊ ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο για το 2026
Η Αν Χάθαγουεϊ ανακηρύχθηκε από το περιοδικό People ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο για το 2026
Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού με μία δημιουργία σε μαύρο χρώμα με φτερά,
Ως πιο η όμορφη γυναίκα στον κόσμο για το 2026 ανακηρύχθηκε η Αν Χάθαγουεϊ από το περιοδικό «People».
Από τον ρόλο που την ανέδειξε το 2001 στην ταινία «The Princess Diaries» και σε φιλμ όπως τα «Brokeback Mountain» και «Becoming Jane» έως τις εμπορικές επιτυχίες όπως το «Alice in Wonderland» και το «Les Misérables», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η 43χρονη έχει γίνει μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.
Μόνο φέτος συμμετέχει σε πέντε ταινίες, που πρόκειται να βγουν στις αίθουσες, συμπεριλαμβανομένης της πολυαναμενόμενης συνέχειας «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η οποία θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου.
Η Χάθαγουεϊ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού με μία δημιουργία της Ταμάρα Ραλφ σε μαύρο χρώμα με φτερά, ποζάροντας με τη δική της playlist, η οποία περιλάμβανε Bad Bunny, Μπίλι Άιλις και Μαντόνα. Μιλώντας για την πορεία της, η ίδια θυμήθηκε τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα λέγοντας: «Όταν ξεκίνησα, πίστευα ότι θα γινόμουν καλύτερη καλλιτέχνιδα αν ήμουν πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου και μετά, όταν έγινα 40, απλώς βρήκα μια διαφορετική ταχύτητα και δεν με ενδιέφερε πλέον να ζω μια αμήχανη ζωή. Με ενδιέφερε μόνο να φτάσω στο διασκεδαστικό μέρος».
Η επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο της Άντι Σακς 20 χρόνια μετά, μαζί με τους αρχικούς συμπρωταγωνιστές της, τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, «ήταν απλά υπέροχη. Ήταν μια χαρά» είπε και πρόσθεσε: «Μερικές φορές σκέφτεσαι: “Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη στιγμή γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα”. Έτσι, για εμένα αυτή ήταν η ευκαιρία να βρεθώ ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, να επιστρέψω σε εκείνο τον κόσμο, αλλά με λίγο περισσότερη προοπτική».
Η σταρ που μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της στον «σύντροφο των ονείρων της», τον σύζυγό της εδώ και 13 χρόνια, τον σχεδιαστή κοσμημάτων και παραγωγό ταινιών Άνταμ Σουλμάν και στους δύο γιους τους, τον Τζόναθαν και τον Τζακ, που την κρατούν προσγειωμένη.
Η Χάθαγουεϊ παραδέχτηκε ωστόσο, ότι εξακολουθεί να νιώθει μια «αδιάκοπη αναστάτωση» παρά την επιτυχία της. Όπως είπε: «Είσαι πάντα σε μια προεξοχή. Πέφτεις και απλά ξανασκαρφαλώνεις, αλλά αυτό το λατρεύω. Λατρεύω τον κίνδυνο. Νομίζω ότι το καλύτερο στο οποίο μπορώ να ελπίζω είναι, αν είμαι αρκετά τυχερή, να συνεχίσω να δουλεύω, να κοιτάξω πίσω και να πω: “Ω, τα κατάφερα.”».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Από τον ρόλο που την ανέδειξε το 2001 στην ταινία «The Princess Diaries» και σε φιλμ όπως τα «Brokeback Mountain» και «Becoming Jane» έως τις εμπορικές επιτυχίες όπως το «Alice in Wonderland» και το «Les Misérables», για το οποίο κέρδισε Όσκαρ, η 43χρονη έχει γίνει μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.
Μόνο φέτος συμμετέχει σε πέντε ταινίες, που πρόκειται να βγουν στις αίθουσες, συμπεριλαμβανομένης της πολυαναμενόμενης συνέχειας «Ο Διάβολος Φοράει Prada», η οποία θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου.
Anne Hathaway is PEOPLE’s 2026 #WorldsMostBeautiful cover star. After years of being her own toughest critic, she is letting go of the idea of perfection — which has only made her more vibrant, confident and in demand. ✨ That's all. ✨ https://t.co/HmwBZqGfEn— People (@people) April 20, 2026
📷: Jonny Marlow pic.twitter.com/eJ35i4FJBO
Η επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο της Άντι Σακς 20 χρόνια μετά, μαζί με τους αρχικούς συμπρωταγωνιστές της, τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, «ήταν απλά υπέροχη. Ήταν μια χαρά» είπε και πρόσθεσε: «Μερικές φορές σκέφτεσαι: “Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω σε εκείνη τη στιγμή γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα”. Έτσι, για εμένα αυτή ήταν η ευκαιρία να βρεθώ ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, να επιστρέψω σε εκείνο τον κόσμο, αλλά με λίγο περισσότερη προοπτική».
Η σταρ που μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας της στον «σύντροφο των ονείρων της», τον σύζυγό της εδώ και 13 χρόνια, τον σχεδιαστή κοσμημάτων και παραγωγό ταινιών Άνταμ Σουλμάν και στους δύο γιους τους, τον Τζόναθαν και τον Τζακ, που την κρατούν προσγειωμένη.
Η Χάθαγουεϊ παραδέχτηκε ωστόσο, ότι εξακολουθεί να νιώθει μια «αδιάκοπη αναστάτωση» παρά την επιτυχία της. Όπως είπε: «Είσαι πάντα σε μια προεξοχή. Πέφτεις και απλά ξανασκαρφαλώνεις, αλλά αυτό το λατρεύω. Λατρεύω τον κίνδυνο. Νομίζω ότι το καλύτερο στο οποίο μπορώ να ελπίζω είναι, αν είμαι αρκετά τυχερή, να συνεχίσω να δουλεύω, να κοιτάξω πίσω και να πω: “Ω, τα κατάφερα.”».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
