H Αν Χάθαγουεϊ εξομολογήθηκε ότι έχει ανασφάλειες με το σώμα της: Περίμενα να δω στον καθρέφτη κάτι που δεν είμαι
H Αν Χάθαγουεϊ εξομολογήθηκε ότι έχει ανασφάλειες με το σώμα της: Περίμενα να δω στον καθρέφτη κάτι που δεν είμαι
Νομίζω ότι καταλαβαίνεις πως η ανησυχία πρέπει να προορίζεται για τα πραγματικά σημαντικά πράγματα, επισήμανε η 43χρονη ηθοποιός
Ανασφάλειες για το σώμα της εξομολογήθηκε πως έχει η Αν Χάθαγουεϊ, δηλώνοντας πως κάποιες στιγμές περίμενε να δει κάτι που δεν ήταν.
Η ηθοποιός περιέγραψε τις σκέψεις που κάνει, όταν αντικρίζει τον εαυτό της στον καθρέφτη, λέγοντας: «Κάποιες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες απλώς: “Καθόλου άσχημα”». Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, υπάρχουν και άλλες στιγμές. «Και κάποιες άλλες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες: “Τι;” Και εγώ περνούσα μια τέτοια μέρα», εκμυστηρεύτηκε.
Δίνοντας ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά της, η σταρ του Χόλιγουντ σημείωσε: «Και ξέρεις πώς έχεις εκείνο το μαγιό που κρατάς για τις “ιδανικές” μέρες, σε περίπτωση που νιώσεις καλά; Και μετά έχεις και το άλλο, που σε καλύπτει ό,τι κι αν γίνει; Ε, εγώ κατά λάθος πήρα μαζί μου το “ιδανικό” μαγιό». Συνέχισε περιγράφοντας την αμηχανία της: «Το οποίο τελικά έπρεπε να φορέσω σε μια “Τι;” μέρα. Ήμουν έτοιμη να περάσω μια υπέροχη μέρα με την οικογένειά μου. Και θα ήμουν μπροστά σε αγνώστους, και οι άνθρωποι έχουν τηλέφωνα. Και όλα αυτά».
Όπως είπε, βρέθηκε μπροστά σε μια απόφαση που έπρεπε να πάρει: «Αλλά η οικογένειά μου με περίμενε. Και κοίταξα και είπα απλώς: “Τι;” Και μετά ξανακοίταξα και είπα: “Είσαι 43”. Και κοιτώντας ένα σώμα 43 ετών, σκέφτηκα: “Ωραίο”».
Αναλύοντας το συναίσθημα της ανασφάλειας, είπε: «Όταν περίμενα να δω κάτι που δεν είμαι, ένιωσα ανασφάλεια. Αλλά όταν κοίταξα αυτό που πραγματικά είναι, ήμουν εντάξει με αυτό. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις πως η ανησυχία πρέπει να προορίζεται για τα πραγματικά σημαντικά πράγματα».
Κλείνοντας, τόνισε: Αναφερόμενη στην πορεία της ζωής της, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι πολύ συχνά οι συζητήσεις για τη γήρανση υποθέτουν ότι το πρώτο κομμάτι της ζωής είναι το πιο ευτυχισμένο και το πιο πλήρες, και δεν πιστεύω απαραίτητα ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν περίμενα να βρω μια άλλη ταχύτητα στα σαράντα».
Φωτπγραφία: Shutterstock
Η ηθοποιός περιέγραψε τις σκέψεις που κάνει, όταν αντικρίζει τον εαυτό της στον καθρέφτη, λέγοντας: «Κάποιες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες απλώς: “Καθόλου άσχημα”». Παρόλα αυτά, όπως εξήγησε, υπάρχουν και άλλες στιγμές. «Και κάποιες άλλες μέρες κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες: “Τι;” Και εγώ περνούσα μια τέτοια μέρα», εκμυστηρεύτηκε.
Δίνοντας ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά της, η σταρ του Χόλιγουντ σημείωσε: «Και ξέρεις πώς έχεις εκείνο το μαγιό που κρατάς για τις “ιδανικές” μέρες, σε περίπτωση που νιώσεις καλά; Και μετά έχεις και το άλλο, που σε καλύπτει ό,τι κι αν γίνει; Ε, εγώ κατά λάθος πήρα μαζί μου το “ιδανικό” μαγιό». Συνέχισε περιγράφοντας την αμηχανία της: «Το οποίο τελικά έπρεπε να φορέσω σε μια “Τι;” μέρα. Ήμουν έτοιμη να περάσω μια υπέροχη μέρα με την οικογένειά μου. Και θα ήμουν μπροστά σε αγνώστους, και οι άνθρωποι έχουν τηλέφωνα. Και όλα αυτά».
Όπως είπε, βρέθηκε μπροστά σε μια απόφαση που έπρεπε να πάρει: «Αλλά η οικογένειά μου με περίμενε. Και κοίταξα και είπα απλώς: “Τι;” Και μετά ξανακοίταξα και είπα: “Είσαι 43”. Και κοιτώντας ένα σώμα 43 ετών, σκέφτηκα: “Ωραίο”».
Anne Hathaway, 43, reveals her anxiety over body dysmorphia as she shares very candid story https://t.co/n4EUuC0osx— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 27, 2026
Κλείνοντας, τόνισε: Αναφερόμενη στην πορεία της ζωής της, υπογράμμισε: «Νομίζω ότι πολύ συχνά οι συζητήσεις για τη γήρανση υποθέτουν ότι το πρώτο κομμάτι της ζωής είναι το πιο ευτυχισμένο και το πιο πλήρες, και δεν πιστεύω απαραίτητα ότι αυτό είναι αλήθεια. Δεν περίμενα να βρω μια άλλη ταχύτητα στα σαράντα».
Φωτπγραφία: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
