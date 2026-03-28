Το backstage βίντεο από τη νέα σεζόν του Euphoria με Ζεντάγια, Ελόρντι και Σουίνι
Λίγο πριν την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου δημοσιεύτηκαν πλάνα από τα γυρίσματα

Μία εικόνα από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria έδωσε το HBO, λίγο πριν από την πρεμιέρα.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα backstage βίντεο με τη Ζεντάγια, τον Τζέικομπ Ελόρντι και τη Σίντνεϊ Σουίνι να ξεχωρίζουν άλλοτε σε εξωτερικούς χώρους και άλλοτε μέσα στο στούντιο. Οι τρεις πρωταγωνιστές που επιστρέφουν στους ρόλους τους γελούν, κάνουν αστείες γκριμάτσες στην κάμερα και αγκαλιάζονται, ενώ περιτριγυρίζονται από άλλους συντελεστές της δημοφιλούς σειράς.

Στην τρίτη σεζόν εμφανίζονται όλα τα βασικά μέλη του καστ: Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι, Χάντερ Σέιφερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Έρικ Ντέιν, Αλέξα Ντέμι, Μοντ Άπατοου, Μάρθα Κέλι, Κλόε Τσέρι, Κόλμαν Ντομίνγκο και Ντόμινικ Φάικ. Αντίθετα, οι Μπάρμπι Φερέιρα, Στορμ Ριντ, Τζέιβον «Wanna» Γουόλτον και Όστιν Άμπραμς δεν θα συμμετέχουν στη νέα σεζόν.

Η πλοκή διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα των τελευταίων επεισοδίων. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια έφηβοι. Αντιθέτως, βρίσκονται σε μια νέα φάση ζωής γεμάτη προκλήσεις και ευθύνες. H Κάσι και ο Νέιτ είναι παντρεμένοι, η Ρου ζει στο Μεξικό και προσπαθεί να αποπληρώσει το χρέος της προς μία έμπορο ναρκωτικών, η Τζουλς φοιτά σε σχολή Καλών Τεχνών, ενώ η Μάντι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ.

Ο νέος κύκλος του Euphoria θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Απριλίου.
