Η Ζεντάγια και η Σίντνεϊ Σουίνι απέφυγαν η μία την άλλη στην πρεμιέρα του Euphoria

Ένας βασικός λόγος για τη συμπεριφορά αυτή φέρεται να είναι η σχέση της Ζεντάγια με τον Τομ Χόλαντ, καθώς παλαιότερα η Σουίνι φέρεται να είχε φλερτάρει μαζί του στα γυρίσματα. «Ήταν κοινό μυστικό ότι η Σίντνεϊ είχε αδυναμία στον Τομ και φλέρταρε μαζί του όταν εκείνος επισκεπτόταν το πλατό. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Ζεντάγια. Από τότε δεν κάνουν ουσιαστικά παρέα εκτός δουλειάς», ανέφερε η ίδια πηγή.



«Θα υπάρξει ανακούφιση όταν τελειώσει το Euphoria και μπορέσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», συμπλήρωσε η πηγή για να καταλήξει: «Ωστόσο, έχουν ακόμη δεκαετίες μπροστά τους στο Χόλιγουντ και αυτή η αντιπαλότητα αναπόφευκτα θα συνεχιστεί».





Πέρα όμως από τις προσωπικές τους διαφορές, φέρεται πως οι δύο γυναίκες έχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις, γεγονός που έχει συμβάλει στην απομάκρυνσή τους. Η Ζεντάγια έχει εκφράσει δημόσια τη διαφωνία της για όσα υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Σουίνι έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ.