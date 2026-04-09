Η Ζεντάγια και η Σίντνεϊ Σουίνι απέφυγαν η μία την άλλη στην πρεμιέρα του Euphoria
Οι δύο γυναίκες φέρεται πως έχουν προσωπικές και πολιτικές διαφορές οι οποίες τις έχουν απομακρύνει εντελώς

Ιωάννα Μαρίνου
Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του Euphoria πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Απριλίου στο Λος Άντζελες και οι δύο πρωταγωνίστριες, Ζεντάγια και Σίντνεϊ Σουίνι, φέρεται πως απέφυγαν η μία την άλλη, ενώ υπήρξαν φήμες ακόμη και για ένταση μεταξύ τους στα παρασκήνια.

Σύμφωνα με τη The Sun, οι δύο ηθοποιοί «σχεδόν δεν συναντήθηκαν ποτέ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τρίτης σεζόν, ενώ η επικοινωνία τους περιορίστηκε στο ελάχιστο, με τους δημοσιογράφους να απαγορεύεται να ρωτούν για τυχόν εντάσεις ανάμεσά τους.

«Τα στελέχη του 'Euphoria' γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δυο τους δεν τα πάνε καλά. Υπήρχαν εντάσεις από παλιά. Οι δρόμοι τους σχεδόν δεν διασταυρώθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 3ης σεζόν», ισχυρίστηκε μια πηγή στη The Sun, η οποία συμπλήρωσε: «Στην προωθητική περιοδεία, κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ τους περιορίζεται στο ελάχιστο για να αποφευχθούν άβολες στιγμές μπροστά στις κάμερες. Υπάρχει πλήρης απαγόρευση στους δημοσιογράφους να ρωτούν για τυχόν εντάσεις μεταξύ Ζεντάγια και Σίντνεϊ».



Ένας βασικός λόγος για τη συμπεριφορά αυτή φέρεται να είναι η σχέση της Ζεντάγια με τον Τομ Χόλαντ, καθώς παλαιότερα η Σουίνι φέρεται να είχε φλερτάρει μαζί του στα γυρίσματα. «Ήταν κοινό μυστικό ότι η Σίντνεϊ είχε αδυναμία στον Τομ και φλέρταρε μαζί του όταν εκείνος επισκεπτόταν το πλατό. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Ζεντάγια. Από τότε δεν κάνουν ουσιαστικά παρέα εκτός δουλειάς», ανέφερε η ίδια πηγή.

«Θα υπάρξει ανακούφιση όταν τελειώσει το Euphoria και μπορέσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», συμπλήρωσε η πηγή για να καταλήξει: «Ωστόσο, έχουν ακόμη δεκαετίες μπροστά τους στο Χόλιγουντ και αυτή η αντιπαλότητα αναπόφευκτα θα συνεχιστεί».

Πέρα όμως από τις προσωπικές τους διαφορές, φέρεται πως οι δύο γυναίκες έχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις, γεγονός που έχει συμβάλει στην απομάκρυνσή τους. Η Ζεντάγια έχει εκφράσει δημόσια τη διαφωνία της για όσα υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Σουίνι έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ.

Παρά τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα, η Σουίνι εμφανίστηκε χαμογελαστή στο κόκκινο χαλί, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Σκούτερ Μπράουν, ενώ η Ζεντάγια έφτασε αργά στην εκδήλωση και απέφυγε σχεδόν οποιαδήποτε συνάντηση με την ίδια αλλά και υπόλοιπους συντελεστές. Στην καθυστερημένη άφιξη της ηθοποιού απέδωσαν και άτομα από την παραγωγή το γεγονός πως οι δύο γυναίκες δεν συναντήθηκαν, διαψεύδοντας παράλληλα τις φήμες για καβγά μεταξύ τους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

