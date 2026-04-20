Ο ράπερ Μόνιμος Κάτοικος έγινε μπαμπάς, η φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων μετακόμισε στην Αθήνα και το 2005 κυκλοφόρησε το

Πατέρας έγινε ο ράπερκαι δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο του.Ο καλλιτέχνης, ο οποίος είναι γνωστός και ως Άγρυπνος ή Νίκος Λαζαρίδης, ανακοίνωσε το ευχάριστο νέο μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Κυριακή 19 Απριλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δείχνοντας το βραχιόλι του μαιευτηρίου στο πόδι του μωρού.Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Να είσαι ευλογημένος γιέ μου. Καλωσήρθες».Ο Μόνιμος Κάτοικος γεννήθηκε το 1988 στη Χαλκίδα και μεγάλωσε στη Θήβα όπου έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα.πρώτο του σόλο άλμπουμ, με τίτλο "Ο δικός μου τρόπος". Από το 2008 μέχρι το 2012 κυκλοφόρησε τρία προσωπικά άλμπουμ και συμμετείχε σε πολλές συναυλίες και φεστιβάλ.Το 2013 ιδρύει τη δισκογραφική 5th Season Records μαζί με τον DJ Rico. Από το 2016 μέχρι και το 2020 έκανε μία παύση από τις live εμφανίσεις και επέστρεψε ξανά στη σκηνή το 2020, κυκλοφορώντας παράλληλα νέα τραγούδια. Το τελευταίο του κομμάτι, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο μαζί με τον Λογοπαθή, ονομάζεται «Δε θα μείνω άλλο».